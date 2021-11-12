19歲少女淪生育機器！遭囚禁數月「性侵到懷孕為止」　產後秒丟包

▲ 少女產後發生感染，昏迷5天才醒來。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度發生一起離譜的人口販賣事件，一對夫婦二度遭逢喪子之痛，一心想要第三胎，竟監禁一名19歲少女，將她當成代理孕母，性侵長達數月，待她懷胎十月剖腹產後奪走孩子，再將她丟包在路邊。少女昏迷整整5天，11日才恢復意識，道出自己的恐怖經歷，這對夫婦的罪行也跟著曝光。

根據《印度時報》，這名少女來自馬哈拉施特拉邦的那格浦爾，6日被人發現昏倒在中央邦鄔闍衍那城一處路邊，身上沒有身分證，經過5天的治療後恢復意識，醒來後向警方表示，人口販子答應為她介紹一份高薪工作，卻將她賣給48歲男子辛格（Rajpal Singh）和他42歲的妻子。

辛格的妻子生下二個孩子後接受結紮手術，沒想到二個孩子都不幸過世。這對夫妻太想要第三胎，便付錢給人口販子，換來這名少女，監禁並加以性侵數月。少女起初是被關在辛格的姐姐家中，後來被帶到辛格家中，待她懷孕後，便由辛格夫婦照顧她。

每逢產檢時，辛格夫婦便將她藏在汽車後座下，載她去醫院，對外則謊稱是辛格的妻子再度懷孕，鄰居也不疑有他。少女臨盆前，他們以辛格妻子的名字將她送到醫院剖腹，待嬰兒出生後，不顧少女產後發生感染，便將她丟在路邊。

警方聽取少女的證詞後，已將包括辛格夫婦在內共5人立案。這對夫妻在調查過程中說詞反覆，一下說二個孩子死於意外，一下又說是死於疾病，警方將進一步調查。

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