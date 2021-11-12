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美國Subway被告上法院　鮪魚產品樣本「驗出雞豬牛DNA」

▲▼ Subway,潛艇堡。（圖／達志影像／美聯社）

▲Subway現已針對此事發聲明表示，這項控訴魯莽且不恰當。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國潛艇堡連鎖品牌Subway被告上法院，控方宣稱，南加州多間分店的鮪魚成分大有問題，因為依據送往實驗室的鮪魚樣本檢測結果，當中檢測出雞、豬、牛的DNA，甚至有的樣本未含任何鮪魚成分。目前Subway已駁斥這項說法，認為這項指控毫無根據。

綜合路透、CBS等報導，加州聯邦地方法院8日受理美國民眾達諾瓦（Karen Dhanowa）及阿明（Nilima Amin）提出的訴狀，訴狀書引述加州大學洛杉磯分校一處實驗室的20個Subway鮪魚食品樣本檢測數據，稱其中19個未含鮪魚成分，7個樣本含有牛肉，11個樣本含有豬肉，且20個樣本全數含有雞肉。

Subway現已針對此事發聲明表示，這項控訴魯莽且不恰當，美國及世界各地使用的鮪魚均百分百貨真價實，且受到嚴格控管，「原告已經提出3起毫無根據的投訴，而且每次都改口。」

事實上，這已經是此案提起的第三次訴訟。今年1月，原告宣稱Subway的鮪魚沙拉、潛艇堡、捲餅等產品未含鮪魚成分，而第2次則是控訴鮪魚並非100%使用鰹魚與黃鰭鮪魚。

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