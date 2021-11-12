飛輪踩太猛！23歲女狂踩45分鐘爆痛　小腿「橫紋肌溶解」差點截肢

▲女子踩完很滿意腿部線條，沒想到因此住院。（圖／翻攝自TikTok／kofranco）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州一名23歲女子被朋友推薦去上飛輪課，上完課立即感受到健身效果，腿部線條的確變得更緊實，然而她卻因為上課太認真罹患「橫紋肌溶解症」，差點因此截肢。

23歲女子凱琳(Kaelyn Franco)近來在TikTok拍片表示，她竟然因為上飛輪課導致自己住院。9月15日上完約45分鐘課程後，她一下飛輪便感到腿軟，雙腿無法支撐住自己重量，小腿後來很快就腫了起來，尿液也變深棕色，隔天因為劇痛前去就醫。

凱琳被醫生告知罹患橫紋肌溶解症，「我完全不能走路也不能動，最後只好緊急進行手術」，幸好手術後情況逐漸好轉，目前已經出院。據了解，橫紋肌溶解症是指肌肉過度損傷，造成細胞壞死，釋出肌紅蛋白(myoglobin)到血液中，有可能導致心臟與腎臟受損、終身殘疾甚至死亡。

凱琳表示，雖然幸運不用截肢，但至今她仍無法走路，「我現在每天還是很痛苦，去哪都只能靠拐杖，即使只是走個2分鐘也很痛苦」，不過她分享故事不是叫大家不要去上飛輪課，而是希望大家在從事運動時要量力而為，免得健身不成反而受苦。