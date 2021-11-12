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灌3000cc西瓜奶！清純妹整成詭異「人造娃娃」　她爽喊還要繼續整

▲▼英國23歲成人女模安柏（Amber May）坦承整形「整上癮」，胸部罩杯達36NN，重量突破6公斤。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

▲英國23歲妹子坦承整形「整上癮」，現胸部罩杯達36NN，重量突破6公斤。（圖／翻攝自當事人IG與推特，下同）

記者張寧倢／編譯

國外一名23歲正妹年紀輕輕就「整形成癮」，而且還大方承認自己就是喜歡「塑膠感」，5年來經歷了大大小小的手術，不但花費了7萬英鎊（約新台幣260萬元），胸部尺寸已經升級成36NN罩杯，重量超過6公斤，如今連彎腰綁鞋帶都有困難，但她仍堅持要繼續整下去，變成「假人」也無妨。

根據《太陽報》報導，英國23歲成人女模安柏（Amber May）聲稱自己「整形成癮者」，她5年以來花費約260萬台幣多次進行隆乳與巴西豐臀，另外還做了2次整鼻、1次臉頰脂肪移除手術、3次抽脂、臉部注射填充物、肉毒桿菌以及整牙。這些資金都是靠她在付費訂閱平台「OnlyFans」提供色情內容所賺取的，她甚至是平台榜上前0.03％的訂閱大戶。

▲▼英國23歲成人女模安柏（Amber May）坦承整形「整上癮」，胸部罩杯達36NN，重量突破6公斤。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

▲安柏整形前的長相與身材條件已經很不錯，但她仍不滿意，就是要整形成「西瓜奶」。

安柏目前花了3萬英鎊（約新台幣111萬）在隆乳手術上，以至於她的左、右胸皆已注射了3000cc的填充物，罩杯也從KK升級至現在的36NN，乳房重量合計超過6公斤，看起來就像2顆大西瓜。受訪的前一天，安柏也去了整形醫院，抽掉3公升的脂肪，又在身體兩側各注射了600cc，臀部則加了560cc的填充物，但這並不會讓她心滿意足。

▲▼英國23歲成人女模安柏（Amber May）坦承整形「整上癮」，胸部罩杯達36NN，重量突破6公斤。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

▲安柏整形前後對比照，已經難以辨認是同一人。

安柏說，她心裡並沒有一個完美的身型體態目標，而且她還想永無止境地繼續動手術，「我就是喜歡當『假人』，我喜歡看起來不一樣，對每一次手術都很期待，就像是一種嗜好，自從手術後我對自己的身體感到自信與快樂，我喜歡曲線美，粉絲也希望看到我變得更豐滿，有人是花錢看我去隆乳，我打算用到4000cc或是更多，我這麼做不是為了吸引誰，而是為了我自己，我喜歡與眾不同。」

▲▼英國23歲成人女模安柏（Amber May）坦承整形「整上癮」，胸部罩杯達36NN，重量突破6公斤。（圖／翻攝自當事人IG、推特）

儘管安柏對她胸部的「新尺寸」很滿意，但她也面臨一些困擾，例如買衣服的時候，只能買有彈性的布料，但即使如此，偶爾也會不合身，因為腰圍相較之下很細，讓她不得不修改衣服。而最笨的是，她3度隆乳後才發現很難綁到鞋帶，「我現在已經看不到我的腳了，也沒辦法跑步。」安柏的家人不同意也不喜歡她動手術，但現在已經習慣了，「我媽媽覺得我的胸部看起來很可笑，但我還是預約了明年1月的手術。」

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