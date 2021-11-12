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台中出現「200公尺黃金花瀑」！整片鮮黃小花超夢幻　只美到12月中

▲▼武陵農場芳香萬壽菊花瀑。（圖／武陵農場提供）

▲武陵農場芳香萬壽菊花瀑長約200公尺、高達5公尺。（圖／武陵農場提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

台中近日出現超夢幻「黃金花瀑」，一大片盛開的芳香萬壽菊勾勒出長約200公尺宛如花瀑的景觀，放眼望去是整片金黃色，還會隨風輕輕擺動超可愛，且芳香萬壽菊還會散發特殊的百香果香味，一邊賞花一邊聞香根本太療癒，提醒民眾花期預計只到12月中旬，可要好好把握機會上山賞花了。

這一大片「黃金花瀑」其實就藏在武陵農場，滿滿的芳香萬壽菊交織出高達5公尺、長約200公尺的花瀑，預計會一直美到12月中旬，每當微風拂過，芳香萬壽菊就會如波浪般擺動，畫面看起來十分療癒。

▲▼武陵農場芳香萬壽菊花瀑。（圖／武陵農場提供）

▲一朵一朵鮮黃小花超可愛。

▲▼武陵農場芳香萬壽菊花瀑。（圖／武陵農場提供）

▲目前預計花期至12月中旬。

武陵農場副場長胡發韜指出，獨一無二的花瀑是利用「高山芳香萬壽菊」而形成的特殊景觀，是「數大就是美」的最佳詮釋之一，由於農場秋季早晚高達約15度的日夜溫差，加上充沛的陽光等天然優質環境所賜，讓武陵芳香萬壽菊每株可高達約150公分，且花色較平地更為飽滿亮眼。

芳香萬壽菊不僅外觀療癒，還會散發特殊的「百香果」香氣，目前芳香萬壽菊已逐步栽植於農場各處，尤其以入口花園、柳杉步道與沿溪步道之間、露營區花海區旁最為亮眼，旅客可要好好把握花期，千萬別錯過這場屬於武陵農場的冬日浪漫。

▲苗栗花露農場打造最新「波波草花園」。（圖／翻攝花露農場臉書專頁，下同）

花露農場則是打造最新「台版波波草」花園，波波草花園以不同顏色與大小顆高低的層次去佈置出立體感，讓整體看起來充滿活潑感，放眼望去是一整片圓滾滾的療癒風景，超級可愛。

▲花露農場裡還有超浪漫聖誕紅秘境。

另外，再過一個多月就要迎接聖誕節了，花露農場內也以聖誕紅點綴，讓整個園區充滿過節的溫馨氣氛，非常適合在天涼的時候來這裡走走，被大自然療癒一下。

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