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送完餐不肯走「1句話」噁爆！嫩媽怒拍影片PO網　外送員下場慘了

▲▼ 外送,外送員。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ 女子在家點外送，遇到超噁外送員。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國倫敦先前發生一起恐怖事件，一名年輕女子在家中叫外送，外送員抵達後得知屋內只有女子和她年幼的孩子，送完餐竟不肯離開，在門口不斷要求女子和他接吻。女子氣得將影片PO上網，警告網友獨自在家時叫外送應多加小心，令許多網友直喊噁心。

《太陽報》11日報導，這名來自倫敦南部巴特西的年輕媽媽說明，事發當時家中只有她和孩子，外送員抵達後，她抱著孩子走到門口，開門接過餐點後，外送員卻抓著門把不肯走，不斷向她索吻，令她傻眼到拿出手機拍下過程。

影片中可見，這名23歲的女子向站在門口的外送員喊道「請離開！」眼看外送員似乎準備離開，她走上前打算關門，對方卻又將門給推開，令她忍不住發出尖叫。這時外送員再度開口，「請給我一個吻吧」，她馬上回應，「你希望我檢舉你嗎？」沒想到對方還是不氣餒地說道，「親愛的，我有5分鐘的休息時間。」

為了趕走外送員，女子謊稱自己只有14歲，但對方還是在門口站了好幾分鐘，就是為了向她索吻。這名外送員最後認命離開，臨走之前竟還要求女子刪除她拍下的影片。女子事後氣得將影片上傳TikTok並表示，「永遠不要在一個人在家時點Deliveroo！」。

根據《太陽報》，這段影片拍攝於2018年，近來再度引發關注。而這起事件首度在網路上曝光後，影片中的外送員已被解雇。

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