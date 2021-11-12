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美籍記者被關押逾半年！　遭緬甸軍事法庭判11年有期徒刑

▲▼美國記者芬斯特（Danny Fenster）5月在緬甸被軍政府逮捕後，遭軍事法庭判處11年徒刑。（圖／路透）

▲美國記者芬斯特5月在緬甸被軍政府逮捕後，遭軍事法庭判處11年徒刑。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國記者芬斯特（Danny Fenster）5月在緬甸遭軍政府逮捕，被控鼓動異議分子反對軍政府、非法結社以及違反移民法等罪，並在仰光的監獄拘留至今，而軍事法庭在12日判處芬斯特11年有期徒刑。

根據CNN報導，現年37歲的芬斯特來自密西根州底特律，他原先在緬甸替獨立媒體《今日緬甸》（Myanmar Now）工作，後來在2020年8月辭職加入《緬甸前線》（Frontier Myanmar）擔任執行主編。緬甸軍政府今年2月爆發政變後，他在5月準備離開緬甸時於機場被捕，接著被關押在仰光的永盛監獄（Insein Prison）至今。

他先是被軍政府指控鼓動異議分子反對軍政府、非法結社以及違反移民法等罪，在10日又被控「反恐法」第50條和刑法第124條提出的兩項罪名，包含犯下恐怖主義和煽動叛亂罪。軍事法庭12日宣布，芬斯特因先前的幾項指控被判11年徒刑。

▲▼日本獨立記者北角裕樹（Yuki Kitazumi）4月被緬甸軍政府逮捕後，在日本政府的外交斡旋下獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本獨立記者北角裕樹4月被緬甸軍政府逮捕後，在日本政府的外交斡旋下獲釋。（圖／達志影像／美聯社）

芬斯特在10日被控犯下恐怖主義和煽動叛亂罪等新罪名，目前審判結果尚未出爐，律師丹紹翁（Than Zaw Aung）則表示，這兩項罪名若成立，芬斯特就可能面臨終身監禁。根據統計，芬斯特是政變後被捕的100名記者之一，目前仍有30人在獄中。

另一名日本獨立記者北角裕樹（Yuki Kitazumi）在4月被捕，5月被緬甸當局以散播假新聞的罪名起訴，隨後也被關進永盛監獄；不過，在日本的外交斡旋之下，他迅速獲釋搭機返日，當時外交大臣茂木敏充表示，日本動用了各種管道施壓，才讓北角獲得釋放，同時日本也透過世界糧食計畫署向緬甸提供400萬美元的緊急糧食援助。

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