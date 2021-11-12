德州音樂祭增至9死！女大生搶救5日亡　最後遺言「還在關心家人」

▲22歲女大生沙哈妮（Bharti Shahani）宣告不治。（圖／翻攝自Facebook／Bharti Shahani）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）於5日晚間發生5萬人踩踏事件，22歲重傷患者沙哈妮（Bharti Shahani）於10日宣告不治，也讓本案死亡人數攀升至9人。一同參加音樂祭的表妹貝拉妮（Mohit Bellani）回憶，表姊對自己說的最後一句話是「妳還好嗎？」，儘管身陷危險中，依然先關心家人安危。

沙哈妮在德州農工大學就讀電機工程學系，明年春天就要畢業，未料5日卻在推擠踩踏事件中重傷，住院急救並且戴上呼吸器。貝拉妮回憶，她和表姊在人群瘋狂推擠時失散，「只要一個人摔跤，人們就像骨牌一樣倒下，彷彿地上出現天坑一樣。」

▲美國德州天文音樂祭（Astroworld fest）爆發推擠踩踏事件，釀成9死悲劇 。（圖／達志影像／美聯社）

綜合《衛報》、《美聯社》等外電報導，9名死者全都非常年輕，年紀介於14至27歲之間，儘管事件爆發至今將近一周，至少還有一名傷患尚未脫離險境，一名9歲男童目前仍處於醫療性昏迷（medically induced coma）。

▲饒舌歌手崔維斯．史考特（Travis Scott）。（圖／達志影像／美聯社）



▲天文音樂祭吸引5萬人參加，未料發生推擠意外。（圖／翻攝Twitter@BigBabyPapaBear、MRDIORWRLD）

相關單位已經展開刑事調查，但目前尚未確認責任歸屬。初步調查指出，嘻哈歌手崔維斯．史考特（Travis Scott）上台後，才剛開始表演幾分鐘，歌迷就開始瘋狂湧向舞台，造成恐慌、推擠與踩踏，最後釀成數百人受傷。

史考特透過律師表示，他直到表演結束後，才知道歌迷死傷悲劇，並且對此感到非常悲痛，已和受害家屬取得聯繫，表示哀悼並且提供援助。但是，德州一家法律事務所證實，史考特已因5日的事件被控煽動混亂。



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