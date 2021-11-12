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泰王拉神秘女「穿情侶裝」爽遊德國！直擊照片曝　還帶30隻狗入境

▲▼泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）身穿深藍全套運動服在機場飯店內走動。（圖／翻攝自Facebook／Andrew MacGregor Marshall）

▲泰王身穿深藍全套運動服在機場飯店內走動，旁邊還有一名穿著相同衣服的高挑女子。（圖／翻攝自Facebook／Andrew MacGregor Marshall）

記者張方瑀／綜合報導

泰王瓦吉拉隆功（Maha Vajiralongkorn）被德國媒體爆料指出，他在8日搭機返回德國巴伐利亞州，不僅帶上250名隨行人員，包下整層飯店11天，還帶了30隻貴賓狗同行，他穿著深藍色運動服在飯店內走動的照片也在推特曝光，旁邊還有一名穿著相同衣服的高挑女子，據傳是他新的保安人員。

根據《南華早報》報導，泰王8日被目擊搭機前往德國巴伐利亞州，從推特曝光的照片可以看到，現年69歲的泰王穿著深藍色和橘色條紋的運動服，戴著口罩腳踩拖鞋，準備前往慕尼黑希爾頓機場飯店（Hilton Airport hotel）的公共游泳池。他身旁還有一名穿著相同運動服的高挑女子，據傳是他新的保安人員。

目前泰國仍被德國視為疫情高風險地區，因此入境時必須進行5天的隔離，除非出示完全接種或康復證明，而泰王包含隨行250人員直接包下整層希爾頓機場飯店4樓長達11天。還有人消息指出，他還帶了30隻貴賓狗入境，而這也是泰王自2020年10月返回泰國後，首次出境飛往德國。

瓦吉拉隆功從2007年以來，就長時間在德國巴伐利亞州停留，甚至在圖青鎮（Tutzing）擁有一棟高級別墅，可以俯瞰整座施坦貝爾格湖（Lake Starnberg）。他在2020年疫情爆發期間，在德國南部、阿爾卑斯山附近的加米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen）包下整棟飯店，帶著20名妃嬪渡假避疫，引發各界抨擊。

當時德國媒體曾報導，泰王以私人身份入境德國，卻在逗留期間內處理國家事務，這樣「隔空治國」的行為，可能已觸犯國際法中的領土主權原則。德國議會更強硬表示，若泰王在德國境內做出任何政令，當局就有權將他驅逐出境。

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