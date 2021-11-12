莫德納認了！年輕男性患心肌炎風險較BNT高　但突破性感染較少

▲依據美國CDC數據，美國境內迄今有7100多萬人完整接種莫德納疫苗。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

莫德納新冠疫苗引發心肌炎的爭議不斷擴大，歐洲多國陸續停打。莫德納首席醫療官伯頓（Paul Burton）11日說明，莫德納疫苗對預防重症、住院、死亡的保護力遠高於心肌炎的風險，突破性感染個案較少，只是依據通報個案，30歲以下男性施打莫德納患有心肌炎的風險，比BNT接種者來得高。

美媒CNBC報導，伯頓周四受訪時援引法國12歲至29歲數據指出，每10萬名施打莫德納疫苗的人中，有13.3起心肌炎案例，而BNT接種者則為2.7例。但他表示，與BNT、嬌生疫苗接種者相比，施打莫德納的人出現突破性感染的比例較低，每10萬人只有86起突破性感染，少於BNT接種者的135例。

今年7月，歐洲批准青少年接種莫德納疫苗，但芬蘭、瑞典等國家因擔憂施打後的心肌炎風險，暫停30歲以下族群接種莫德納。美國食品藥物管理局（FDA）上周也宣布，由於正在針對心肌炎、心包炎病例進行調查，需要更多時間來決定是否批准讓12歲至17歲孩童施打莫德納疫苗。

伯頓表示，科學家們正在釐清為何是年輕男性會在接種疫苗後出現心肌炎的狀況，有人假設可能與男性睪丸激素有關，而莫德納疫苗劑量比BNT還要高也是可能因素之一。

至於接種加強針者是否有出現心肌炎的個案，伯頓表示，公司現階段尚未接獲相關通報，且莫德納加強針的劑量只有一半，將持續進行監測。他也說，心肌炎個案通常症狀輕微，會自行消退。

★《 宇宙人外信》 ：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast