健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

▲男子直播教學時遭人射殺。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

南非一名健身教練對著200多名學生教學直播時，突然一名男子持槍闖入，直接朝他頭部就開了一槍，由於事件發生太突然，許多學生聽到槍聲都嚇了一大跳，等到注意到時健身教練已倒在血泊中。

男子馬辛格(Lawrence Masinge)10日在豪登省索爾斯維爾(Saulsville)家中，使用Zoom線上直播健身課程時，一名穿著米色褲子與黑色上衣的男子突然闖入，朝他頭部連續開槍。目睹事件的學生表示，「一名男子走進來突然朝他開槍，大家第一時間都不知道發生了什麼事，結果那傢伙又回來朝他再開2槍」。

另一名女學生表示，她和丈夫下午6時30分開啟直播，約40分鐘後突然聽到槍聲，她立即跑去觀看發生什麼事，結果在螢幕前的丈夫告訴她，馬辛格被人槍殺，許多線上學員立即幫忙報案，在等待救護車期間，大家只能看著馬辛格倒在地上的冰冷遺體長達30分鐘。

馬辛格的健身課程生前十分受到學生歡迎，事件發生後引發大批網友在網路上希望能幫他伸張正義，甚至還發起#justiceforlawrencemasinge標籤。目前案件仍在調查中，警方尚無法掌握凶手的殺人動機。

▼男子遇害畫面在網路上瘋傳。（圖／翻攝自Twitter）