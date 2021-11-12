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地球「首顆準衛星」身份換了　它是500年前的月球碎片

▲▼地球準衛星Kamo`oalewa。（圖／截自臉書）

▲地球準衛星Kamo`oalewa。（圖／截自臉書）

實習記者徐敬璇／綜合報導

NASA曾在2016年發現一顆環繞地球的準衛星「Kamo`oalewa」（臨時編號2016 HO3），經研究後發現，它可能是因碰撞而漂浮在太空中的月球碎片，並已存在500年之久。

據《衛報》報導，科學家透過夏威夷的PanStarrs望遠鏡觀察，於2016年4月27日發現Kamo`oalewa，是一顆圍繞在地球附近的準衛星（quasi-satellite），在距地球約150萬公里的軌道上運行，體積只有一個摩天輪的大小，比肉眼可見的最暗恆星還暗400萬倍。

研究報告指出，Kamo`oalewa可能已存在於宇宙中500年，因體積較小與運行軌跡的影響，只能在4月時看見它，並且需要用亞利桑那的大雙筒望遠鏡（Large Binocular Telescope）才能觀測，才會一直沒被發現。

據報導，近日科學家透過研究反射光光譜和月球岩石匹配，發現原本被視作地球準衛星的Kamo`oalewa，很可能是被碰撞到宇宙中的月球碎片，最新研究結果也顯示出它處在一個不正常的軌道上。

對此，天文學家洛瑞（Stephen Lowry）表示，因為沒有其他的案例參考，研究團隊目前還不能確定Kamo`oalewa是如何漂浮在太空中的，「雖然沒有百分之百的結論，但我們一致認為，它確實可能是月球發生了某種劇烈撞擊事件，而產生的碰撞碎片」。

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