拜登簽署安全設備法　加強限制華為、中興通訊

▲ 拜登簽署「安全設備法」，避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。（圖／路透）

文／中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國總統拜登今天簽署「安全設備法」（Secure Equipment Act），以避免華為或中興通訊等被認為構成安全威脅的企業，取得美國監管機關核發的新設備許可。

安全設備法是美國政府打擊中國電信與科技公司的最新行動，10月28日獲聯邦參議院無異議通過，同月稍早聯邦眾議院則是以420票對4票通過。

美國與中國目前正因貿易、人權、軍事活動等議題關係緊張。而拜登（Joe Biden）今天簽署安全設備法後，預料過幾天就要跟中國國家主席習近平召開視訊峰會。路透社報導，這次會議預期會在15日登場。

安全設備法要求美國聯邦傳播委員會（Federal Communications Commission, FCC），不得再審核或同意授權會對國安構成不可接受風險的設備申請案。

委員卡爾（Brendan Carr）表示，聯邦傳播委員會自2018年起，已同意超過3000件來自華為的申請案。

卡爾說，新法「有助於確保來自華為與中興通訊等公司的不安全裝置，不會再被嵌入美國的通訊網路之中」。

今年3月，FCC依據2019年一項保護美國電信網路的法律，認定5家中國企業對美國國安構成威脅。

這5家公司包括華為技術有限公司和中興通訊，還有海能達通信股份有限公司、杭州海康威視數字技術股份有限公司與浙江大華技術股份有限公司。（譯者：楊昭彥）