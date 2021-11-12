南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

▲南韓實施防疫政策鬆綁後，重症患者人數連續3天創下新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府才於本月1日宣布正式實施「與新冠共存」（With Corona）第1階段，餐廳、咖啡廳、健身房等大眾場所營業時間限制解除，私人聚會人數也隨著疫苗接種與否逐步放寬，然而才不到2周「重症病患」人數卻屢創新高，單日新增病例也連續3天突破2000起以上。對此，疾病管理廳長鄭銀敬警告，未來恐怕加強警戒。

根據《韓聯社》，截至12日0時為止，南韓今（12）日上午9時30分共通報2368起新增病例，其中境內感染為2358例、境外移入為10例，重症患者連續3度創下疫情以來新高，為475人，同時新增18例死亡。目前南韓共累計39萬719例確診、3051例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1854例（首爾占944例、京畿道占790例、仁川占120例），佔全國總體比率為78.6%；大邱新增70例；慶尚南道新增68例；全羅北道新增65例；釜山新增63例；忠清南道新增59例；江原道新增30例；忠清北道新增26例等。

其實南韓境內2劑疫苗完整接種覆蓋率已近8成、且抑制重症或死亡的效果超過9成，然而在實施分階恢復日常生活的措施後，卻還是讓再度疫情蔓延，宛如燒不盡的野火般，春風吹又生。報導指出，此次疫情之所以難以撲滅、甚至再度回溫的原因，其實是因為60歲以上確診者的比率大幅攀升。

報導分析，近期以來60歲以上新增確診者佔總體新增確診者比率為30%，這乃因為這些高齡人士較早完成接種2劑疫苗，隨著疫苗的保護效力可能因為時間推移而逐漸降低，才會造成病毒在高齡階層間引起突破性感染。

▲南韓新冠疫情依舊嚴峻。（圖／達志影像）

對此，南韓疾病管理廳長鄭銀敬昨（11）日在國會保健福祉委員會上接受質詢時表示，「若疫情持續現階段的狀況，則可能繼續維持『分階恢復日常生活』的第1階段，甚至可能研擬強化防疫措施。由於目前危重症患者持續增加，因此正密切觀察，且現階段的防疫體制才實施10天，將研擬視狀況的改變來決定是否調整措施。」

而為了不讓防疫政策鬆綁被迫中斷，南韓政府考慮將加強實施施打「加強針」（第3劑），原本施打完2劑的6個月後接種第3劑的規定，也研擬縮短施打間隔至5個月，如此可望大幅減少高齡階層的突破性感染比率。

據悉，南韓政府原訂12月13日實施「分階恢復日常生活」的第2階段，也就是再度鬆綁部分防疫政策，然而隨著重症患者人數持續增加，為求確保減少人命傷害，政府恐怕實施「非常計畫」，也就是暫時停止推動鬆綁防疫政策。不過鄭銀敬也表示，現階段並不適合討論是否實施「非常計畫」。

南韓保健福祉部中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）也表示，新增確診者與重症患者人數的增加，是實施恢復日常生活之防疫政策的必然現象，目前南韓醫療體系尚能承擔。

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