　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

▲▼南韓實施防疫政策鬆綁後，重症患者人數連續3天創下新高。（圖／達志影像）

▲南韓實施防疫政策鬆綁後，重症患者人數連續3天創下新高。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府才於本月1日宣布正式實施「與新冠共存」（With Corona）第1階段，餐廳、咖啡廳、健身房等大眾場所營業時間限制解除，私人聚會人數也隨著疫苗接種與否逐步放寬，然而才不到2周「重症病患」人數卻屢創新高，單日新增病例也連續3天突破2000起以上。對此，疾病管理廳長鄭銀敬警告，未來恐怕加強警戒。

根據《韓聯社》，截至12日0時為止，南韓今（12）日上午9時30分共通報2368起新增病例，其中境內感染為2358例、境外移入為10例，重症患者連續3度創下疫情以來新高，為475人，同時新增18例死亡。目前南韓共累計39萬719例確診、3051例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增1854例（首爾占944例、京畿道占790例、仁川占120例），佔全國總體比率為78.6%；大邱新增70例；慶尚南道新增68例；全羅北道新增65例；釜山新增63例；忠清南道新增59例；江原道新增30例；忠清北道新增26例等。

其實南韓境內2劑疫苗完整接種覆蓋率已近8成、且抑制重症或死亡的效果超過9成，然而在實施分階恢復日常生活的措施後，卻還是讓再度疫情蔓延，宛如燒不盡的野火般，春風吹又生。報導指出，此次疫情之所以難以撲滅、甚至再度回溫的原因，其實是因為60歲以上確診者的比率大幅攀升。

報導分析，近期以來60歲以上新增確診者佔總體新增確診者比率為30%，這乃因為這些高齡人士較早完成接種2劑疫苗，隨著疫苗的保護效力可能因為時間推移而逐漸降低，才會造成病毒在高齡階層間引起突破性感染。

▲▼南韓新冠疫情依舊嚴峻。（圖／達志影像）

▲南韓新冠疫情依舊嚴峻。（圖／達志影像）

對此，南韓疾病管理廳長鄭銀敬昨（11）日在國會保健福祉委員會上接受質詢時表示，「若疫情持續現階段的狀況，則可能繼續維持『分階恢復日常生活』的第1階段，甚至可能研擬強化防疫措施。由於目前危重症患者持續增加，因此正密切觀察，且現階段的防疫體制才實施10天，將研擬視狀況的改變來決定是否調整措施。」

而為了不讓防疫政策鬆綁被迫中斷，南韓政府考慮將加強實施施打「加強針」（第3劑），原本施打完2劑的6個月後接種第3劑的規定，也研擬縮短施打間隔至5個月，如此可望大幅減少高齡階層的突破性感染比率。

據悉，南韓政府原訂12月13日實施「分階恢復日常生活」的第2階段，也就是再度鬆綁部分防疫政策，然而隨著重症患者人數持續增加，為求確保減少人命傷害，政府恐怕實施「非常計畫」，也就是暫時停止推動鬆綁防疫政策。不過鄭銀敬也表示，現階段並不適合討論是否實施「非常計畫」。

南韓保健福祉部中央事故收拾本部社會戰略班長孫映萊（손영래）也表示，新增確診者與重症患者人數的增加，是實施恢復日常生活之防疫政策的必然現象，目前南韓醫療體系尚能承擔。

►與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機
►才喊完「與病毒共存」...南韓疫情急升溫！今暴增2667例　估再刷新高
►超嗨萬聖啪迎解封！泡菜妹「爆乳擠屁蛋」露點沒在怕　憂疫情再升溫

《宇宙人外信》時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想
快訊／2上市櫃公司驚爆遭掏空2億！　檢調18地大搜索
9歲女童全身長滿痘！　醫師一聽飲食全懂了
快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！　母衝租屋處驚見慘劇
LIVE／ET午間新聞：百桂食品今暫停營業！父曝最壞打算
男大生已清醒　宋媽開心：希望讓兒聽到媽媽的聲音
快訊／百桂食品無限期停業！　張父怒了：難不成叫父母去死
男女大生啪啪「叫得到處都是」！　學長側錄下場慘爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

頭髮太長被排水口卡住！　10歲女童在家人面前溺死游泳池中

南韓注射型新冠抗體藥傳捷報！歐盟「建議批准使用」　可防重症

真子確定14日赴美！與小室圭展開紐約新生活　外界憂身心狀況

上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

人妻嬌喊「今天好激烈」偷情對門鄰居！　他砸千萬買新居秒被綠

拜登簽署安全設備法　加強限制華為、中興通訊

不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

頭髮太長被排水口卡住！　10歲女童在家人面前溺死游泳池中

南韓注射型新冠抗體藥傳捷報！歐盟「建議批准使用」　可防重症

真子確定14日赴美！與小室圭展開紐約新生活　外界憂身心狀況

上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

人妻嬌喊「今天好激烈」偷情對門鄰居！　他砸千萬買新居秒被綠

拜登簽署安全設備法　加強限制華為、中興通訊

不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

「演反派遭網友狠酸」周宜霈情緒大崩潰　反鎖房內喝酒紓壓

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

中信盃黑豹旗／桃高許凱鈞對普門敲安　投過平鎮想挑戰穀保

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」　本月底再完成阿里山3站！

全家「只認這1人」抱貓睡當娃娃玩　鏟屎官羨慕直喊：我才是媽媽

季霆剛／美議員旋風訪台為國防更為晶片

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

以為來買零食！「聽到媽說bye」二哈崩潰爬門　美容師整隻扛走

國際熱門新聞

新娘和前男友深情抱抱　新郎尷尬炸

南非最後白人總統辭世　享壽85歲

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

離奇！男走進洞穴　卻淪木乃伊

輝瑞疫苗研究造假　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

宏都拉斯總統今晚抵台訪問　建交80週年深化情誼

美副助卿：台灣駐立陶宛代表處名稱　不是北京說了算

美股走勢分歧！　迪士尼財報拖累道瓊跌158點

CNN：傳拜登、習近平15日召開視訊峰會

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

他砸千萬買新居　人妻秒偷情對門鄰居

上萬移民集結白俄波蘭邊境　驚傳凍死

換了2把刀　男在6歲孩面前斬首母親

更多熱門

相關新聞

大陸今日本土新增79+12　大連佔57例為Delta進化版

大陸今日本土新增79+12　大連佔57例為Delta進化版

大陸衛健委12日通報，昨日新增本土確診79例、本土無症狀感染者12例，其中遼寧省新增52例本土新冠肺炎確診病例、新增5例本土無症狀感染者，均為大連市報告。此外，大連市11日晚通報稱，大連本輪疫情屬於VOC/Delta變異株（即B.1.617.2進化分支）。

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

第12批BNT今晨6：59運抵桃機

第12批BNT今晨6：59運抵桃機

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

2021台日生醫科技線上論壇今日舉行

關鍵字：

日韓要聞世界疫情新冠肺炎新冠疫苗南韓突破性感染重症

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面