打破男女不同酬！芬蘭擬推「薪資透明化」　開放勞工查詢同事薪水

▲芬蘭男女不同酬的問題嚴重，因此政府打算實施薪資透明化的新法。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

芬蘭政府計劃通過新法，允許員工在懷疑受歧視的情況下，查看其他同事的薪水，以縮小男女之間的工資差距。不過法案卻同時遭受工會和雇主組織批評，因為前者希望政府能協助提高薪資透明度，而後者則認為此舉將製造更多衝突。

據路透社報導，儘管性別薪資報酬平等一直都是芬蘭這幾十年來的重要政治議題，但經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，芬蘭女性在2020年的收入還是比男性低了17.2%，薪酬平等排名僅居第37位，遠遠落後於挪威、丹麥和瑞典。

芬蘭平等監察使2018年的報告顯示，芬蘭的性別薪資差距原因與其他西歐國家類似，即就業市場被分割成男性和女性主導的職業，導致父親休育兒假的次數少於母親，女性升職的次數不如男性。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）所領導的五黨聯合政府不斷積極推動立法，試圖縮小工資差距。北歐合作與平等部部長布倫奎斯特（Thomas Blomqvist）指出，「政府希望能消除不公平的薪酬差距，並讓這些問題以更嚴格的方式被解決。」他預計薪資透明化的新法案將在2023年4月的選舉前被通過。

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