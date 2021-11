美國麻省理工學院等知名大學驚傳炸彈威脅　緊急疏散師生

▲ 紐約大學接獲炸彈威脅,緊急疏散建築物內人員。(圖/翻攝自Twitter)

記者陳宛貞/綜合外電報導

美國大學校園近來接連傳出炸彈威脅,紐約大學(NYU)、麻省理工學院(MIT)及南加州大學(USC)也在當地時間11日接獲炸彈恐嚇,校方緊急進行疏散。目前其中二所學校經過警方搜索,已證實沒有實質威脅。

紐約大學於當地時間11日晚間約7時20分接獲通報指出,校園內有三處被放置炸彈,包括史登商學院、神經學中心及希伯來協和學院,建築物內所有人員都在警方指揮下撤離,稍早又有一棟大樓緊急疏散,執法部門正進行搜索。網友上傳的照片中可見,許多學生被迫離開建築,擠在大樓外的道路上。

麻省理工學院於當地時間11日傍晚6時30分左右傳出一棟大樓被放置炸彈,展開疏散。劍橋市警方隨後證實已接獲通報,正與麻省理工校警及職員合作,調查透過電話接獲的恐嚇消息,經過逾一小時的徹底檢查,沒有發現任何威脅。

The Cambridge Police were notified and are working to investigating these threats, which were received via phone, in collaboration with MIT PD and their officials. At this time, no evidence has been found to substantiate the threats. https://t.co/3c9YG63Cv0