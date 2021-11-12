抓姦抓到閨蜜！正宮小三「正面對決」火爆片瘋傳　千萬人觀戰嗨了

▲ 肖娜在家中架隱藏攝影機抓姦卻抓到閨蜜。（圖／翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國密西根州一名女網友在網路上分享她如何發現丈夫和自己的閨蜜有一腿，意外在TikTok上爆紅，原來她近來察覺丈夫行徑有些可疑，便偷偷在家中裝了攝影機，未料丈夫偷情的對象竟是自己好心收留的閨蜜，一段正宮與小三正面對決的影片吸引眾多網友熱烈討論。

網友肖娜（Shauna）上周在TikTok上傳影片提到，她在家中裝了隱藏式攝影機，因為她總感覺有事情不太對勁，以為是丈夫在她外出上班時，偷偷帶先前的小三回家親熱，沒想到影片中的小三赫然是自己的閨蜜，令她吃驚又憤怒。

肖娜說明，「昨天我看了攝影機，結果卻發現是這個婊子。我們是4年好友，因為她需要地方住，我就讓她搬進來了。無論如何，我還沒告訴他們攝影機的事。等他下班回家，我要質問他們，然後給他們看影片。」這系列影片最高吸引1230萬次觀看，粉絲都相當期待看到肖娜與丈夫、小三對質。

@shaunadonna20 I didn’t post the video because I didn’t want to for personal reasons but here y’all finally fucking go ♬ original sound - Shaunabby

網友高度關注之下，肖娜終於在2天後上傳一段新影片。她假裝要邀請閨蜜一起拍影片，將閨蜜帶到隱藏式攝影機的鏡頭前，下秒便拋出爆炸性的問題，「妳有沒有在我上班的時候跟我的男人上床？」眼看對方一陣錯愕，肖娜只好重覆她的問題，閨蜜才緊張地開口回應，「我為什麼要跟妳的男人上床？」場面一觸即發。

當肖娜的丈夫也走進房間，肖娜將炮火轉向丈夫，「你有沒有在我上班的時候跟我朋友上床？」她的丈夫跟著吼道，「妳們到底在說什麼？」令肖娜氣得大喊，「說得好像我沒看到影片一樣！」下秒她便抬腿往閨蜜身上拐，三人對質演變成肢體衝突，全黑的螢幕傳出一連串碰撞聲，而這段火爆的影片也累積破千萬觀看。

肖娜事後表示，她的丈夫和閨蜜矢口否認偷情，現在已經離開他們同住的房子。她的經歷意外引起廣大迴響，憤怒的網友紛紛留言表示，「永遠不要讓另一個女人和妳的男人住在妳的房子裡」、「不管妳有多信任對方，都不要讓『第三者』進家門」、「等等，妳說他之前也有過小三？跟他說掰掰吧」。

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