毅力號首次曝光火星岩層樣本　推算37億年前有湖泊

▲毅力號近距離觀察火星表面。（截自NASA's Perseverance Mars Rover推特）

實習記者徐敬璇／綜合報導

NASA的火星探測器「毅力號」（The Perseverance rover）工作有新進展，在近日的任務中取得火星隕石坑碎片樣本，讓科學家得以研究火星過去的生成歷史，還能推測未來移居火星的可能性。

據CNN報導，原先在進行任務的毅力號，自10月2日起，受到太陽會合期（太陽位於地球和火星之間）的信號干擾而通訊中斷，於10月19日才重新展開對火星的調查。

據報導，毅力號從10月25日開始，便把火星南部Séítah地區的岩石視為重點調查區域，並用漫遊車機械臂上的研磨工具刮岩石表層，將過程照片回傳地球，成功立下人類首次目睹火星岩石內部構造的里程碑。

經研究後發現，採集回來的岩石樣本就像是未受破壞的古老時間膠囊，裡面所含有的礦物質量，能回推出火星在37億年前的地表上曾有過湖泊，也可以讓科學家研究當時的氣候情況及岩石生成歷史，進而推算出未來人類移居火星的可能性。

據了解，毅力號是NASA向火星發送的第5輛漫遊車，可以駛進隕石坑、沙丘和斜坡，主要任務是採集火星的岩石和泥土樣本，並在今年2月18日成功登陸火星。