　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

記者張寧倢／綜合外電報導

印度10日迎來為期4天的傳統吠陀宗教「日神節」（Chhath puja），信徒為了感謝太陽神「Surya」賦予地球上富饒生命的恩賜，期間需要到神聖的河流中進行浸浴、祈禱並獻上供品，令人擔憂的是，「聖河」因為受到工業汙染漂浮著大白色有毒泡沫，而民眾卻仍然泡在水裡，甚至開心地玩起了泡泡。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

▲印度「聖河」飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時泡在河裡沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

綜合《半島電視台》、印度ANI報導，印度首都新德里的亞穆納河（Yamuna river）全長1376公里，是印度教徒最神聖的河流之一，但同時也流經世界上汙染最嚴重的城市之一，儘管設立了環保法規，但首都的大部分汙水、鄰近城市的農業殺蟲劑、工業廢水都流入了這條水道，河面上浮著一大片厚厚的白色泡沫並非積雪，而是融合了化學染劑與洗滌劑的有毒泡沫。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

▲有社運人士揭露，這些汙水可能含有附近牛仔褲工廠染色用的化學藥劑與洗滌劑。（圖／路透）

報導稱，這些泡沫含有高濃度的氨和磷酸鹽，味道相當刺鼻，可能引發呼吸道與皮膚問題，新德里當局派遣15艘船隻以布網將泡沫拖曳到岸邊清除，但仍然有數百名信徒在「日神節」儀式時浸入亞穆納河，從外媒曝光的照片中可見，民眾不以為意地用河水沐浴、刷牙，還有人開心捧著有毒泡沫自拍，孩童在泡沫中打滾的畫面。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，一名中年女性仍泡在河中，用河水刷牙。（圖／路透）

▲一名中年女性泡在亞穆納河中，用河水刷牙。（圖／路透）

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾開心抓起有毒的白色泡泡自拍。（圖／達志影像／美聯社）

信徒維爾瑪（Rajesh Kumar Verma）表示，他知道河水受到汙染，但還是進泡在水中，對健康危害毫不在意，「擔心什麼？如果我們感到害怕，那要怎麼做祈禱？」報導也提到，新德里人口超過2千萬，是世界上最臭的城市之一，尤其冬季的天空將出現有毒的霧霾，空汙達到災難性的水準，除了工業影響，鄰近的農民也會在作物收穫後放火焚地。

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

▲當地孩童也興奮地徜徉在泡泡裡。（圖／路透）

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼受訪信徒表示，比起健康上的危害，他們更在意祈禱儀式。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼印度首都新德里的「聖河」亞穆納河（Yamuna river）飄滿白色有毒泡沫，民眾仍在祭典時在河裡浸泡、沐浴，甚至玩起了泡泡。（圖／路透）

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

►什麼！Timberland機能外套特價了！

ET快訊
19歲陳勁豪害全家！1星負評攻陷「年盈淨水超市」　網：都別想
快訊／2上市櫃公司驚爆遭掏空2億！　檢調18地大搜索
9歲女童全身長滿痘！　醫師一聽飲食全懂了
快訊／高雄再爆情侶陳屍浴室！　母衝租屋處驚見慘劇
LIVE／ET午間新聞：百桂食品今暫停營業！父曝最壞打算
男大生已清醒　宋媽開心：希望讓兒聽到媽媽的聲音
快訊／百桂食品無限期停業！　張父怒了：難不成叫父母去死
男女大生啪啪「叫得到處都是」！　學長側錄下場慘爆

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

頭髮太長被排水口卡住！　10歲女童在家人面前溺死游泳池中

南韓注射型新冠抗體藥傳捷報！歐盟「建議批准使用」　可防重症

真子確定14日赴美！與小室圭展開紐約新生活　外界憂身心狀況

上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

人妻嬌喊「今天好激烈」偷情對門鄰居！　他砸千萬買新居秒被綠

拜登簽署安全設備法　加強限制華為、中興通訊

不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

遇黑熊怎辦？原住民導遊爆笑講解　曝「脫光衣服嚇走牠」遊客全嗨翻

Sandy曝婚禮卡關...吳宗憲登台「頭好痛」　搭檔「周華健帥兒」當面問：還是你爸要來唱？

男大生曾甜喊「要讓媽過好日子」　母曝兒未來規畫：創業開店養妳

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

瑪莎惡少張敦量媽媽下跪道歉 　「年輕人就是這樣」：是我沒教好

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

頭髮太長被排水口卡住！　10歲女童在家人面前溺死游泳池中

南韓注射型新冠抗體藥傳捷報！歐盟「建議批准使用」　可防重症

真子確定14日赴美！與小室圭展開紐約新生活　外界憂身心狀況

上萬移民湧波蘭邊境「活活凍死」！傳白俄士兵剪破鐵網　放任越境

人妻嬌喊「今天好激烈」偷情對門鄰居！　他砸千萬買新居秒被綠

拜登簽署安全設備法　加強限制華為、中興通訊

不是夢幻白雪！印度聖河飄「有毒泡沫」　信徒全跳下去沐浴刷牙

南韓新冠重症病例「再創新高」！防疫鬆綁面臨考驗　高齡確診率增

「演反派遭網友狠酸」周宜霈情緒大崩潰　反鎖房內喝酒紓壓

APEC峰會今晚登場！拜登、習近平都預計發表演說　成拜習會前哨戰

中信盃黑豹旗／桃高許凱鈞對普門敲安　投過平鎮想挑戰穀保

檢警認證瑪莎惡煞經營博弈網站　帶頭討債鐵椅狂打逼簽300萬本票

Gogoro一口氣新增「2武嶺換電站」　本月底再完成阿里山3站！

全家「只認這1人」抱貓睡當娃娃玩　鏟屎官羨慕直喊：我才是媽媽

季霆剛／美議員旋風訪台為國防更為晶片

他狂諷美國選舉是「金錢遊戲」　拉票受寵、選後冷落不是真民主

健身直播突然被一槍爆頭　200學生目睹「冰冷屍躺地30分鐘」嚇壞

以為來買零食！「聽到媽說bye」二哈崩潰爬門　美容師整隻扛走

國際熱門新聞

新娘和前男友深情抱抱　新郎尷尬炸

南非最後白人總統辭世　享壽85歲

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

德國單日確診首破5萬　擬防疫新限制

離奇！男走進洞穴　卻淪木乃伊

輝瑞疫苗研究造假　吹哨者向FDA投訴秒被解僱

宏都拉斯總統今晚抵台訪問　建交80週年深化情誼

美副助卿：台灣駐立陶宛代表處名稱　不是北京說了算

美股走勢分歧！　迪士尼財報拖累道瓊跌158點

CNN：傳拜登、習近平15日召開視訊峰會

日本火車司機員延誤1分鐘被扣薪13元

他砸千萬買新居　人妻秒偷情對門鄰居

上萬移民集結白俄波蘭邊境　驚傳凍死

換了2把刀　男在6歲孩面前斬首母親

更多熱門

相關新聞

印度南部及斯里蘭卡暴雨成災　已知至少41死

印度南部及斯里蘭卡暴雨成災　已知至少41死

印度南部和斯里蘭卡受到低壓帶籠罩影響，連日降雨不斷，至今已奪走了至少41條人命。天氣預報預計，暴雨最糟糕的時期已經過去，降雨可能會在未來數日內緩解。

氣候評比惹議！陳玉珍：謝志偉只會舉國旗吐血

氣候評比惹議！陳玉珍：謝志偉只會舉國旗吐血

G20到COP26　看美中「競合」關係

G20到COP26　看美中「競合」關係

人妻被控是女巫　丈夫勒死棄屍懸崖

人妻被控是女巫　丈夫勒死棄屍懸崖

印度陳樹菊　存畢生積蓄為家鄉建小學

印度陳樹菊　存畢生積蓄為家鄉建小學

關鍵字：

印度聖河印度節日日神節太陽神Chhath puja白色泡泡有毒泡泡河水汙染恆河洗澡

讀者迴響

熱門新聞

百桂食品徵才「月薪驚呆」　網酸：真敢開

瑪莎惡少害家人　食品公司遭檢舉

超濃「魚腥味響屁」狂放！人夫拖20年　醫嘆：已晚期

來不及產卵　斑龜遭輾半邊殼爆開

梁云菲凌晨直播喝醉「Bra滑落走光」！

惡少母道歉突噴1句話　網：上梁不正下梁歪

瑪莎惡少張敦量搞博弈有成「越來越囂張」　知情人士曝內幕

百桂食品無限期停業　「難不成叫父母去死」

陳時中喝酒影片誰拍的？她驚：傳播妹被滲透

瑪莎3惡少逞凶！辦案警稱「只能告一個」

李應元罹胰臟癌病逝！醫揭「5大危險因子」：感覺到痛已晚期

掃實聯制QR Code！iPhone一工具秒通關

遭瑪莎惡少打進ICU！男大生「陽光模樣曝」

瑪莎惡少當兵打同袍　受害者警父說話了

李妍瑾直播哭到變土石流！帶貨遭廠商「打電話辱罵」

更多

最夯影音

更多
瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極

瑪莎3惡少逞凶！警稱：只能告1個　宋媽還原「求救通話內容」控警消極
瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

瑪莎惡少鐵板凳砸頭「和解破局」　同袍警父轟：打隻狗都不只這個錢

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

恭喜！許維恩、王家梁結婚了　生日當天登記…家人到場見證

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少爸稱「有去醫院」　宋媽駁斥：事發5天根本沒聯絡

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

瑪莎拉蒂惡少打昏人父代子道歉　鞠躬9次、對不起5次：我很羞愧

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面