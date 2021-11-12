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火車延誤1分鐘被扣薪13元　日本司機員曝原因求償53萬

記者黃翊婷／綜合報導

西日本旅客鐵道（West Japan Railway Company，簡稱JR西日本或JR West）一名司機員，因為跑錯月台導致列車延誤1分鐘，被公司扣薪56日圓（約新台幣13元），氣得一狀告上法院，並求償220萬日圓。

▲▼日本HARUKA特快列車。（圖／記者蔡玟君攝）

▲JR西日本HARUKA特快列車。（資料照／記者蔡玟君攝，與本文當事人無關）

綜合日媒報導，該名司機員任職於JR西日本岡山分公司，去年6月18日早上原本要把一列空車開回車庫停放，卻搞錯月台，意識到停錯地方之後，他立即修正並趕抵正確的月台，等到與另一名司機員交接完畢，仍比預定時間晚了2分鐘。

公司以此為由，在司機員7月份的薪水中扣除誤點的2分鐘薪資，共計85日圓（約新台幣21元），但他不服，於是向岡山勞動局申訴，後來公司改為延誤1分鐘扣薪56日圓。

但司機員認為，事發當下列車上並沒有乘客，他的疏失也沒有造成公司損失，不該為了這種小失誤違反勞動契約，因此提告想討回被扣除的56日圓薪水，並另外求償220萬日圓（約新台幣53萬元）的精神賠償金。

不過，公司認為，司機員雖然只延誤1分鐘，但同樣適用遲到或缺勤的減薪原則，並無不妥。這起扣薪爭議經過媒體報導，在網路上掀起熱議，網友們紛紛留言表示，「如果今天司機員是因為睡過頭誤點，當然可以扣薪，但這件案子並不是這樣啊」、「難怪有些外國人來日本工作會說，『日本人對上班時間很嚴格，對下班時間卻很寬鬆』，或許我們可以從這件事進行反思」。

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