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宏都拉斯總統今晚抵台訪問　建交80週年深化邦交情誼

總統蔡英文出席宏都拉斯共和國葉南德茲（Juan Orlando Hernández）總統伉儷訪華軍禮歡迎儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲宏都拉斯共和國總統葉南德茲訪台。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者鍾佑貞台北11日電

友邦宏都拉斯28日舉行總統大選，宏國總統葉南德茲今天推文表示，應總統蔡英文之邀，啟程前往中華民國（台灣），想親自感謝所有給予宏都拉斯人民的支持。外交部已證實這項消息。

民進黨立委王定宇在臉書發文指出，本週是台灣外交週，歐洲議會史上首次官方訪問團剛離開，美國參、眾議員搭乘美軍海軍專機抵台秘密訪問，宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernández）將在台灣時間12日晚上抵達台灣訪問。

宏都拉斯總統府官網10日公布葉南德茲（Juan Orlando Hernández）將應邀訪台；葉南德茲今天也推文公布相關訊息。外交部發言人歐江安下午對中央社表示，推動元首互訪有助增進台灣與友邦邦誼，深化兩國關係，也一向是外交部的重要工作。

歐江安說，今年適逢台宏兩國建交80週年，雙方推動一系列慶祝活動；葉南德茲來台訪問，中華民國政府高度歡迎，外交部也會適時正式對外說明。

總統府發言人張惇涵傍晚向媒體表示，誠摯歡迎友邦元首葉南德茲訪台。尤其，今年適逢與宏都拉斯建交80週年，葉南德茲的來訪，對於深化兩國邦誼、促進兩國合作具有重要意義。至於訪台相關規劃，總統府及外交部將適時對外說明。

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