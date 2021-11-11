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雨彈狂炸印度南部及斯里蘭卡　至少41死千人緊急疏散

▲▼印度南部和斯里蘭卡暴雨成災。（圖／路透）

▲印度南部和斯里蘭卡連日遭雨彈狂炸，清奈已成水鄉澤國。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

印度南部和斯里蘭卡受到低壓帶籠罩影響，連日降雨不斷，至今已奪走了至少41條人命。天氣預報預計，暴雨最糟糕的時期已經過去，降雨可能會在未來數日內緩解。

據路透社報導，印度氣象部門預測，大部分嚴重受暴雨影響的地區未來會下小到中的雨勢，部分道路和低窪地區也可能會傳出水災災情，鄰國斯里蘭卡的氣象員則認為，隨著帶來惡劣天氣的低氣壓消散，雨勢有望自11日開始減弱。

▲▼印度南部和斯里蘭卡暴雨成災。（圖／路透）

▲斯里蘭卡的山體滑坡已造成5人受傷。（圖／路透）

斯里蘭卡官員證實，暴雨已在境內奪走了25人的性命，其中大部分人是溺水而死，而山體滑坡則造成了5人受傷。印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）的災情也相當嚴重，當局指出，有16人在水患中喪命。

▲▼印度南部和斯里蘭卡暴雨成災。（圖／路透）

▲暴雨導致多地傳出水災災情，數千人被迫轉移到安全的地方避難。（圖／路透）

該邦首府清奈（Chennai）是國內的汽車製造中心，不過市內多處積水成災，導致學校關閉、火車暫停行駛。政府官員不斷用水泵排乾水深及腰的積水，並將受困低窪地區的數千人轉移到安全地方。儘管印度的東北季風通常會一直從10月持續到12月為止，但氣象預報預測，降雨會逐漸減弱。

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