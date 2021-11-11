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爆名導幫「卡神」找臨演拍片　黃士修挨告反譏：她有多負面

▲▼黃士修出庭揶揄導演李惠仁覺得和「卡神」楊蕙如並列是受辱，「卡神」是有多負面 。（圖／記者黃哲民攝）

▲黃士修出庭揶揄導演李惠仁覺得和「卡神」楊蕙如並列是受辱，「卡神」是有多負面。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

紀錄片導演李惠仁不滿「以核養綠」公投領銜人黃士修，說他幫「卡神」楊蕙如找臨時演員拍片，提告指稱楊女「具有高度負面形象」，黃男將他與楊女並列、使他聲譽受損，要求黃男賠償9萬1450元並上網道歉，今開庭時卻被黃男反問究竟認為楊女有多負面，李男和律師當庭都沒回應，法官諭知擇期再開庭。

黃男開完庭受訪揶揄李惠仁在訴狀用3頁大篇幅，敘述楊蕙如的社會評價是負面的，「如果去問楊蕙如，她大概會覺得老娘躺著也中槍啊」，黃更戲稱，若他因PO文將楊女、李男並列就有罪，「楊蕙如可不可以告李惠仁」。黃男指李男「不是真正在意自己名譽，而是想拖我準備公投的時間」，只是政治操作、浪費司法資源。

本案源於黃士修前年（2019年）12月，在自己開設的臉書粉專「核能流言終結者」PO文，宣稱接獲「綠營（非英派）朋友」爆料，指當時距離2020總統大選前一個月、在網路流傳的《年輕人，你們還不出門投票嗎？》一片，是「卡神」楊蕙如主導拍攝、影片團隊包括多個綠營側翼粉專主編，「導演李惠仁協力找臨演」。

李惠仁公開強調不認識楊蕙如、也沒協助對方拍片，並告黃士修涉犯妨害名譽罪嫌但撤告，今年（2021年）8月底另提本件民事訴訟，指楊蕙如2018年在Ptt發動網軍侮辱我國駐日本大阪代表處，致時任處長蘇啟誠自殺身亡，楊女因此被起訴涉犯侮辱公署等罪嫌。

李惠仁指楊蕙如的網軍案跟他無關，黃士修PO文卻刻意將當時「社會風評不佳、具有高度負面形象」的楊蕙如與他連結，惡意抹黑他是楊蕙如網軍集團之一，以致他長期投身公益事件的聲譽受損。

李惠仁在訴狀指出，先前撤回對黃士修的刑事提告，是因自己拍片很忙且想給「年輕人」機會，但黃男去年（2020年）9月PO文嘲諷立委王婉諭是「小綠燈媽媽」，消費他人不幸傷痛的惡質留言引發舉國公憤，他認為黃男不知反省，決定不再「姑息養奸」，提告要求黃男賠償9萬1450元，並在粉專與個人臉書刊登道歉聲明。

法官今開庭反覆確認李惠仁認為黃士修PO文內容，是哪些涉及妨害名譽，黃男趁機反問李男究竟認為楊女到底有多負面，黃男舉例說提到陳金火，許多人就會聯想到「分屍案、食人魔」，那麼李男覺得提到「卡神楊蕙如」，大家會聯想到什麼。

李男與律師當庭沒有回應，僅同意以隔離並保密姓名、身分的方式，讓黃男聲請傳喚的秘密證人出庭作證，法官諭知排定所需的隔離法庭後，再通知下次開庭日期。

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