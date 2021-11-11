只因餐點裡有這東西　正妹經理遭奧客拿「火燙液體」潑滿臉

▲美國24歲餐廳女經理寶藍（Jannelle Broland）被奧客以「外帶碗的塑膠蓋被熱湯融化」為由，以火燙的湯汁潑臉。（合成圖／翻攝自bummynelly、section_8_ TikTok）

圖文／CTWANT

美國德州一名24歲女經理寶藍（Jannelle Broland）日前在任職的墨西哥餐廳上班時，遭到一對疑似情侶的奧客持餐點上前理論，就在寶藍試圖解釋與向同仁求助時，女奧客居然拿起火燙的熱湯撒在她臉上，並在潑完熱湯後揚長而去，留下輕微燙傷又不知所措的寶藍在原地。

據《每日郵報》報導，在墨西哥餐廳「Sol De Jalisco」工作的寶藍，在7日於櫃檯值班時，突然被一名女顧客拿碗湯上前質問，女顧客控訴她點的外帶熱湯，因為「湯太熱讓碗上的塑膠蓋融化在湯裡」，女顧客在描述事情的過程中，身邊的男子也一臉不悅地盯著寶藍。就在寶藍拿起手機與東張西望、疑似想尋找同事幫助時，女奧客突然將手中那碗「墨西哥辣牛肚湯」潑在寶藍臉上，隨即與全程不發一語的男子離開餐廳。

這段衝突過程全被店內監視器拍下，並被上傳到TikTok上，引起網友熱烈討論，有網友指出「這湯是有多熱？居然熱到把塑膠蓋融化？」懷疑女顧客是否弄錯，或是有精神方面問題；不過也有網友認為，寶藍在過程中多次使用手機與四處張望的舉動可能是導致女顧客情緒失控的主因。

寶藍事後接受訪問時還原經過，表示該名女顧客事發前就有打電話抱怨，當時她即提出免費換餐或提供退款服務，卻遭對方拒絕還怒罵她一頓，更直言「不接受任何補償」，沒想到之後就進店裡理論。寶藍指出，被潑的當下感到「臉像是被噴了胡椒粉一樣」，當她要走到洗手間清洗時還因地上的湯而跌倒，而一走進洗手間裡就立刻情緒崩潰大哭。

當地警方透露，警方已循車牌追蹤到這對奧客，而寶藍也決定提起訴訟，潑灑熱湯的女顧客可能將面臨刑事上的罰責。寶藍也強調，當地雖是小社區但每個人都非常友善和熱情，事發當下就有其他女顧客拿紙巾幫她擦臉與頭髮，同事也用自己的制服替換她滿身湯汁的衣物，之後也收到當地其他人與網友的祝福，讓她感到相當窩心。

延伸閱讀

▸ 獨家／羅志祥復出就登小巨蛋 《娛百》狼人殺舞台回收主任

▸ 瑪莎富少父母「激動下跪」：沒把小孩教好 「百桂食品」粉專重開…道歉全文曝

▸ 林俊傑長居故鄉新加坡4個月曝喜訊 宣布月底公益開唱