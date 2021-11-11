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11歲女童遭亂倫性侵！想墮胎被教會阻撓　媽終於硬起來同意手術

▲▼女童。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲被性侵懷孕的女童終於接受了墮胎手術。此為示意圖，非新聞當事人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

南美洲國家玻利維亞一名11歲女童遭繼祖父性侵致孕，卻在墮胎當天被當地天主教會阻撓，引發人權活動人士與教會之間的激烈衝突。在政府介入後，女童的母親於11月8日改變主意，決定讓女兒接受墮胎手術。

《每日郵報》引述當地媒體報導，女童已在8日進行墮胎手術，目前女童的情況穩定，並正在醫院接受治療，而涉嫌性侵女童的61歲繼祖父已被警方拘留。

當地媒體El Deber指出，被侵犯的女童和她15歲的姐姐自去年2月以來，因為父母必須前往行政首都拉巴斯（La Paz）工作，而被送到61歲的繼祖父家居住。然而女童住進繼祖父家後，竟遭對方亂倫性侵長達5個月，甚至還因此懷了身孕。

女孩是在某次談話中，跟表姐提及她感到肚子裡有東西在動，表姐察覺不對勁向大人反映，女童的母親才得以發現真相並報警揭發此事。醫生在為女童進行超音波檢查時，發現她當時早已懷孕21週。

玻利維亞憲法法院曾在2014年做出裁決，允許被強暴、亂倫或危險懷孕的女性墮胎，因此女童在表示不想當媽媽後，被送往醫院，並原定於在10月22日墮胎。豈料，手術當天，女童的母親在一名自稱是教會律師的婦女的陪同下，告知院方女孩改變了主意，決定不墮胎。

有人猜測，女童的母親是被當地天主教會影響，才突然拒絕讓女兒接受墮胎手術。教會的行為引發當地民眾與人權活動人士的不滿，憤而走上街頭抗議，而當地政府也積極介入處理。11月8日，女童的母親終於同意，讓女兒接受墮胎手術，而女童目前也已終止懷孕。

►祖父性侵11歲童成孕　教會竟闖醫院阻墮胎！民眾上街怒轟違反人權

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