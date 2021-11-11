又是富二代！開藍寶基尼撞死正妹「撞擊前2秒時速170km」只判9月

▲儘管藍寶堅尼駕駛最後緊急踩煞車，但仍以時速123公里至時速148公里之間的高速行駛狀態，撞上慕諾絲的車。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

美國加州32歲女子慕諾絲（Monique Munoz）今年2月駕車外出時，被一輛超速的藍寶堅尼撞上，當場死亡。經調查，當時駕駛藍寶堅尼的人就是年僅17歲的富二代，且在撞擊發生前2秒的時速高達170公里，儘管被依過失殺人起訴受審，但依據上月法庭最新宣判，他只需須服刑9個月。

綜合美國新聞網站「每日野獸」、洛杉磯時報等報導，事發地點位在洛杉磯西部，慕諾絲今年2月開車外出時，準備在十字路口左轉，但突然遭一輛超速的藍寶堅尼撞上，她的車子被撞到全毀，車身差一點就斷成兩截，當場死亡。而藍寶堅尼駕駛則是受傷住院。

洛杉磯警方事後取得藍寶堅尼數據表示，2車在撞擊前5秒的時速為138.4公里，撞擊前2秒的時速來到170公里，儘管藍寶堅尼駕駛最後緊急踩煞車，但仍以時速123公里至時速148公里之間的高速行駛狀態，撞上慕諾絲的車。

▲慕諾絲在車禍中身亡。（圖／達志影像／newscom）

報導指出，藍寶堅尼的駕駛就是當地知名富商詹姆士庫里（James Couri）的17歲兒子，家境相當富裕。事實上，未成年者若被指控犯罪，並不會公開當事人姓名，但因詹姆士庫里公開向死者家屬道歉，也讓肇事者身分曝了光。

經調查，撞死人的富商兒子儘管沒有犯罪前科，但這起致命車禍並非他第一次危險駕駛，先前就有2次在比佛利山莊超速被抓到，曾被吊銷過駕照，甚至在事發前數周，透過社群媒體發布軋車的內容。

儘管撞死人的富商兒子現已年滿18歲，但由於事發當下才17歲，所以最多只能被判7至9個月徒刑，而非成人犯法的最高6年徒刑。此外，少年出庭時不斷哭泣、向死者家屬道歉，強調事發後多次出現輕生念頭，甚至脫口「我知道我的痛苦遠不及你們承受的一切」、「我是個被寵壞的17歲少年」。

富商兒子辯護律師要求法庭判緩刑，因為被告在事發後診斷出自閉症、憂鬱症及注意力缺陷障礙等。心理醫師則說，被告可能一輩子都有自閉症，只是到今年才被診斷出來。

最終法院10月判處富商兒子被判7至9個月徒刑，也就是未成年者的最高刑罰時間。但死者親屬們認為，肇事者的道歉並不真誠，應該要以成年人的身分受審。

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