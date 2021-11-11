帳戶多出「410萬遺產」他嗨翻買房！竟是銀行搞錯了　錢全被扣光

▲英國一名工友帳戶多出11萬英鎊，和銀行確認後才敢花用，未料9個月後才知道是銀行鬧烏龍。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者吳美依／綜合報導

英國工友羅素（Russell Alexander）發現戶頭裡莫名多了一筆錢，立刻詢問巴克萊銀行（Barclays），卻被告知那是一筆繼承遺產，保證可以安心花用。他將11萬英鎊（約新台幣410萬元）投入購屋翻修計畫，未料9個月後才發現是銀行搞錯了，不僅「遺產」被全額追討扣除，還遭另外誤扣6000英鎊（約新台幣22萬元）。

54歲的羅素表示，「錢剛匯進來時，我就覺得完全不合理，但我和銀行及會計部門確認了兩次，他們都說可以把錢花掉。」去年12月至今年8月期間，他陸續收到多筆匯款，今年9月被告知是錯誤匯入，最後僅獲得500英鎊（約新台幣1.8萬元）的賠償。

▲羅素被銀行告知可以安心花用「遺產」，未料竟是一場大烏龍。（圖／取自免費圖庫pixabay）



羅素以為繼承遺產後，賣掉舊家並於6月搬入價值23.75萬英鎊的新屋，原本打算利用意外之財大規模翻修，甚至在Airbnb出租空房。但如今工程已進行到一半，他卻沒了資金，「我必須很努力工作才能賺到這些錢，而且還要好幾年才辦得到。如果我沒有多餘的錢，我絕對不會買下這棟房子。」

羅素憤怒表示，自己40多年以來都是巴克萊銀行的忠實客戶，未料銀行卻「偷走了我的未來計畫，讓我活得像個偷渡客。」他談到賠償金時表示，「給我9個月的錯誤希望以後，再給我500英鎊的賠償，根本是一種侮辱。」

巴克萊銀行表示，本次失誤是「匯款人選錯收款帳號」導致，他們向羅素深刻致歉，並承諾盡速把不慎多收的6000英鎊連同利息盡速歸還。巴克萊呼籲，客戶收到意外資金必須立即通報，隨手刪除網路銀行或app上的設定收款帳戶，也能避免類似錯誤發生。

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