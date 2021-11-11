尷尬一幕！梅克爾想「碰拳」打招呼　丹麥女王當場拒絕

▲德國前總理梅克爾（右）迎接丹麥女王，想碰拳打招呼遭拒絕。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

丹麥女王瑪格麗特二世本周出訪德國，德國前總理梅克爾（Angela Merkel）10日在柏林以紅地毯迎接，然而2人接下來卻出現尷尬一幕，因為梅克爾當時一反常態伸出拳頭，似乎想藉此來打招呼，當場遭到女王拒絕。

▼影片自45秒處起，梅克爾在總理府迎接丹麥女王。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

每日郵報報導，現年81歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）展開德國4天出訪行，她的兒子弗雷德里克王儲（Frederik）也陪同在側。為了迎接丹麥王室的到來，梅克爾10日也在柏林總理府鋪上紅地毯迎接。

影片顯示，丹麥女王瑪格麗特二世當時穿著一身淡紫色套裝，優雅從車上走下來，但梅克爾此時一反常態伸出拳頭，似乎想隨意打招呼，這個舉動當場讓女王感到驚訝、停頓了一下。隨後，女王當下把手掌放在胸前致意。

報導指出，看見這一幕的梅克爾隨即把手舉到胸前，似乎是在向王室致歉，接著轉身迎接弗雷德里克王儲。儘管這段過程有些尷尬，但3人隨後立刻笑著進行大合照。

丹麥女王10日展開德國4天出訪行程，首日與梅克爾見面，接下來將訪問歐洲最大教學醫院之一的夏洛特醫院（Charité）。儘管她年事已高，但仍持續進行海外出訪，迄今至少已出國訪問50多次。

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