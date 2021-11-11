世衛：全球明年「這物」爆缺貨20億個　恐影響孩童常規疫苗接種

▲世衛官員說，注射器比疫苗本身更容易出現運輸延誤的狀況，因為占用空間是疫苗的10倍。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

世界衛生組織（WHO）9日表示，全球2022年可能出現10億至20億支的新冠疫苗注射器短缺，這可能讓世界各地孩童疫苗接種計畫延後開打，或促使部分國家不安全重複使用針頭。世衛官員透露，如今需要找到方法來增加拋棄式注射器的產量。

綜合商業內幕、法新社等外媒報導，全世界紛紛大規模啟動新冠疫苗接種計畫來應對疫情，各國迄今已接種72.5億劑疫苗，與往年疫苗施打的疫苗數量相比增加1倍。這也讓注射器使用需求量增加1倍，嚴重影響全球供應。

世衛坦言，假若注射器產量不增加，可能造成囤積及恐慌性購買，讓保護人們免受多種疾病侵害的努力受到阻礙。世衛官員麗莎海德曼（Lisa Hedman）說明，注射器比疫苗本身更容易出現運輸延誤的狀況，因為占用空間是疫苗的10倍，「將來可能會出現10億至20億支的短缺。」

麗莎海德曼進一步表示，若注射器短缺的問題無法解決，可能對現行常規疫苗接種造成影響，特別是孩童，連帶影響到未來數年的公共衛生，且較貧窮國家也可能會嘗試重複使用針頭，但針頭即便消毒也相當危險，因為無法全數清除有害細菌。

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