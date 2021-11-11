南韓20多歲受刑人接種2劑莫德納　2天後被發現陳屍監獄！

▲南韓光州監獄出現一起施打第二劑疫苗後通報死亡的案例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓一名20多歲的受刑人在獄方的安排下接種新冠疫苗，沒想到2天後的上午卻被發現陳屍在房內。據悉，該名受刑人接種完疫苗後並未出現任何不良反應，目前保健當局正在調查死因與疫苗接種間的關聯性。

根據《世界日報》報導，南韓光州監獄為了防治疫情擴散，安排獄內受刑人依序接種新冠疫苗，近日已經進行到第二劑的疫苗接種，然而沒想到卻出現施打疫苗後通報死亡的案例。保健當局10日表示，同日上午一名光州監獄的受刑人被發現陳屍在房內，而他2天前才剛接種過疫苗而已。

▲該名受刑人被發現時就已經死亡。（圖／免費圖庫pxhere）



死者10月5日在獄內醫院接種第一劑莫德納疫苗，隨後則在11月8日接種第二劑疫苗。據獄方表示，在兩次接種的過程中，該名受刑人都沒有出現特別的不良反應，且平時也沒有特別的疾病，誰也沒想到10日上午被發現時就已經死亡。

保健當局11日將針對遺體相驗結果，來判斷死因是否與疫苗接種有關。保健當局內部人士則強調，目前還無法透露該名受刑人是因施打疫苗還是其他因素死亡，但如果經判斷與疫苗接種有關，會將此案委託給疾病管理廳疫苗接種受害補償專門委員會審議。

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