瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

▲男大生開車不慎擦撞一台瑪莎拉蒂，竟遭對方痛毆，致顱內出血進加護病房。（圖／記者游瓊華攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中18歲宋姓男大生開車擦撞道名車瑪莎拉蒂，結果遭對方3名黑衣人痛毆命危。檢方１０日晚間將3名惡煞聲押。他們的誇張行徑引起全台民眾憤慨，不僅身分背景遭起底，就連父母事業都遭殃，甚至可能被迫出來面對民眾怒火。

台中市警方1日晚間宣布逮捕涉案張、李、陳3主嫌，並傳喚涉案7男到案。其中，動手的張姓主嫌傳出是彰化某知名食品大廠富二代，引發關注。

據了解，張嫌設籍彰化，家境優渥，父親早在2000年在彰化縣開設某知名乾果食品公司及工廠，在當地佔地逾百坪，投資資本額逾千萬元新台幣。





▲張姓富少家族經營2間食品生技公司，更以祖訓作為宣傳主軸，但對比富少毆人惡行相當諷刺。（圖／翻攝網路）

事情爆發後網友挖出相關資訊，發現張家祖訓「做人做事一定要實實在在」，對比現今發生的事情格外諷刺。網友也紛紛到該食品廠網頁用一星評論洗版。

▲Google重新把食品廠歸類為「位於台灣的棒球場」。（圖／翻攝自網路）

根據《自由時報》報導，有地方里長說，業者為人低調，遇有需捐贈或扶助弱勢時都默默行善，對於這次兒子闖禍，身為父母的他們眼淚都快要哭乾了，感受到他們心情真的很難受，他們也說，會盡最大的誠意來面對，至於犯錯的兒子，尊重司法判決以及該面對的刑責，一樣要勇於承擔。