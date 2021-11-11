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美國務卿召開防疫部長會議　中方出席「台灣未受邀」

▲▼美國國務卿布林肯。（圖／達志影像）

▲美國國務卿布林肯。（圖／達志影像）

文／中央社

美國國務卿布林肯今天召開COVID-19部長會議，韓國、印尼、中國、德國、義大利等多國官員受邀出席，但未見台灣代表。駐美代表處表示，會持續就全球衛生合作與美方溝通。

為延續美國總統拜登（Joe Biden）9月全球防疫峰會動能，布林肯（Antony Blinken）今天上午召開線上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）部長會議，聚焦疫苗分配、提升全球疫苗產量、強化全球衛生安全架構等議題。

會前國務院官員對受邀名單三緘其口，強調會後再做說明。但根據布林肯今天致詞時畫面，與會者包括中國駐美大使秦剛、韓國外長鄭義溶、印尼外長勒特諾（Retno Marsudi），德國、義大利、挪威、秘魯、孟加拉、印度等國也有官員出席，但未見台灣代表。

在國際或區域組織方面，出席會議的包含世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）、國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）、世界銀行總裁馬爾帕斯（David Malpass）及太平洋島國論壇（Pacific Island Forum）秘書長普納（Henry Puna）等。

針對台灣未受邀，駐美代表處表示，台灣方面對美國國務院籌辦此項會議事前已有掌握，會持續就全球衛生合作與美方及理念相近國家密切溝通，並與國際社會分享經驗及合作，為全球衛生貢獻心力。

拜登9月防疫峰會曾邀前副總統陳建仁出席，至於布林肯此次會議為何未邀台灣，截至發稿，美國國務院尚未回覆記者詢問。

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