　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

小王媽私下密：你老婆外遇！綠夫見「內衣白白」崩潰　還是第2次

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲小王媽媽大義滅親，私訊人妻「你老婆外遇我兒子」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名黃姓男子2018年9月透過網路，認識了一名已婚鍾姓女子，雙方每天傳訊互訴愛意，並不斷發生性關係，後來黃母看不下去，私下告知鍾女的謝姓丈夫，氣得謝男上門談判。黃男起初承諾賠償10萬元並與鍾女斷絕關係，不料事後仍與鍾女偷偷來往，謝男再次抓包後，決定提告黃男，求償80萬元。

根據判決書指出，謝男2015年與鍾女結婚，婚後育有兩名子女，直到2019年經黃男的母親私下告知，才知道老婆（鍾女）2018年9月開始與黃男發生婚外情，氣得找黃男談判。兩人2019年10月15日協商後，黃男以賠償10萬元、與鍾女斷絕關係及從事社會服務30日，換取謝男同意和解。

謝男原本以為事件就此告一段落，直到2021年4月他無意間看見老婆的電子郵件內容，才發現黃男根本就沒有遵守承諾，在當年和解（2019年10月）後的月底，對方就繼續傳訊息示愛，平均每日3封至5封不等，總數多達上百多封，並且稱他的妻子為「寶貝」，趁他出差時更直接上門找鍾女。

▲▼電子郵件，E-mail，寄信，Gmail，G-mail。（示意圖／Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk／取自免費圖庫Unsplash）

▲謝男透過電子郵件，發現妻子與黃男的曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

謝男這次決定提告黃男、求償80萬元。他出庭時也公布郵件內容，內容寫著「謝謝寶貝願意接見我，我好懷念抱著妳睡覺的日子、「靠腰我那件沾了X的內衣沒拿走」、「昨天抱著妳睡，真的好滿足，我今天整天都在回味昨天的事情」，表示認為黃男再次與老婆勾搭在一起，且發生了性關係。

黃男出庭時則表示，謝男違法取得郵件內容，主張信件不具證據能力，並觸犯了妨害秘密罪，不能以此向他求償，信件內容也無法證明，他侵害了謝男的配偶權。

台南地院審理案情，認為黃男無法證據證明，信件是謝男違法取證，因此信件具證據能力，而黃男的行為確實破壞了謝男的婚姻生活，侵害謝男的配偶權，審酌黃男的經濟能力後，判處黃男必須賠償謝男10萬元，全案可上訴。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
冷空氣夜凍全台發白！入冬「首發警報」4縣市探10°C↓
被錄到沒戴口罩喝酒唱歌　陳時中深夜緊急回應
瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小王媽私下密：你老婆外遇！綠夫見「內衣白白」崩潰　還是第2次

殘暴富二代揮棒傷人！家族食品廠Google變成：台灣的棒球場

獨／男大生車禍被打到昏迷　檢深夜聲押李姓惡煞

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

只敢欺負大學生？內行人舉2例點破：8+9邏輯「連黑幫大老也敢打」

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

High Five！遇路人伸手攔公車　他高興擊掌後笑翻：粉絲見面會

小王媽私下密：你老婆外遇！綠夫見「內衣白白」崩潰　還是第2次

殘暴富二代揮棒傷人！家族食品廠Google變成：台灣的棒球場

獨／男大生車禍被打到昏迷　檢深夜聲押李姓惡煞

瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉　買名車給他代步

只敢欺負大學生？內行人舉2例點破：8+9邏輯「連黑幫大老也敢打」

暴打18歲男大生　瑪莎拉蒂惡徒認了「想定孤枝」：下手太重

「神仙水」索命！老公深夜「中邪流鼻血」　妻睡醒驚見已斷氣

玉山主峰線步道下冰霰+結冰濕滑　管理處籲遊客切勿涉險通過

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝！熱愛重訓健身　臉書大曬名車炫富

3人登頂玉山「膝蓋疼痛求救」　警消4人摸黑上山救援

小王媽私下密：你老婆外遇！綠夫見「內衣白白」崩潰　還是第2次

殘暴富二代揮棒傷人！家族食品廠Google變成：台灣的棒球場

日本斥資333億　採購默沙東160萬人份抗「COVID-19口服藥」

澳前總理嗆莫里森：台灣「不是」澳洲利益所在　抗中像牙籤丟山裡

Google被控收集iPhone數據案遭駁回　免賠上千億元

統一獅最快13日桃園封王　簡單慶功不打擾動紫趴

快訊／蝦皮購物「信用卡大當機」！網友崩潰：我想刷卡睡覺

京東雙11開始5分鐘賣87億！電車設備、電動機車營業額暴漲15倍

雙11前夕PChome大當機　官方道歉「緊急加碼」優惠時間

顏清標拍賣土地剛好「被顏寬恒買到」　王定宇曝聰明理財循環術

婦稱「下身癱瘓」5年詐保2300萬　搭計程車自己踏上！檢警抓詐欺

社會熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

山寨美津濃眼鏡全台熱銷　知名進口商大賺黑心錢

只欺負大學生　8+9發瘋老大都打

虐打男大生！瑪莎拉蒂車主被起底是「彰化食品業富二代」

獨／18歲男大生擦撞被打到命危　檢深夜聲押瑪莎拉蒂3惡煞

即／桃園某科技廠驚見人體白骨

大一新生被暴揍命危　逢甲大學疾呼路人作證

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

瑪莎拉蒂3煞黑歷史曝　他當兵鐵板凳砸同袍頭

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　男大生頭骨都破了母心碎

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

3習慣害胰臟過勞！愛吃「2類食物」壽命縮短剩50年

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

即／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！

山寨美津濃眼鏡全台熱銷　知名進口商大賺黑心錢

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面