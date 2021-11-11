小王媽私下密：你老婆外遇！綠夫見「內衣白白」崩潰　還是第2次

▲小王媽媽大義滅親，私訊人妻「你老婆外遇我兒子」。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者趙蔡州／綜合報導

台南一名黃姓男子2018年9月透過網路，認識了一名已婚鍾姓女子，雙方每天傳訊互訴愛意，並不斷發生性關係，後來黃母看不下去，私下告知鍾女的謝姓丈夫，氣得謝男上門談判。黃男起初承諾賠償10萬元並與鍾女斷絕關係，不料事後仍與鍾女偷偷來往，謝男再次抓包後，決定提告黃男，求償80萬元。

根據判決書指出，謝男2015年與鍾女結婚，婚後育有兩名子女，直到2019年經黃男的母親私下告知，才知道老婆（鍾女）2018年9月開始與黃男發生婚外情，氣得找黃男談判。兩人2019年10月15日協商後，黃男以賠償10萬元、與鍾女斷絕關係及從事社會服務30日，換取謝男同意和解。

謝男原本以為事件就此告一段落，直到2021年4月他無意間看見老婆的電子郵件內容，才發現黃男根本就沒有遵守承諾，在當年和解（2019年10月）後的月底，對方就繼續傳訊息示愛，平均每日3封至5封不等，總數多達上百多封，並且稱他的妻子為「寶貝」，趁他出差時更直接上門找鍾女。

▲謝男透過電子郵件，發現妻子與黃男的曖昧對話。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

謝男這次決定提告黃男、求償80萬元。他出庭時也公布郵件內容，內容寫著「謝謝寶貝願意接見我，我好懷念抱著妳睡覺的日子、「靠腰我那件沾了X的內衣沒拿走」、「昨天抱著妳睡，真的好滿足，我今天整天都在回味昨天的事情」，表示認為黃男再次與老婆勾搭在一起，且發生了性關係。

黃男出庭時則表示，謝男違法取得郵件內容，主張信件不具證據能力，並觸犯了妨害秘密罪，不能以此向他求償，信件內容也無法證明，他侵害了謝男的配偶權。

台南地院審理案情，認為黃男無法證據證明，信件是謝男違法取證，因此信件具證據能力，而黃男的行為確實破壞了謝男的婚姻生活，侵害謝男的配偶權，審酌黃男的經濟能力後，判處黃男必須賠償謝男10萬元，全案可上訴。

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