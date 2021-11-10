杜特蒂長女盟友：薩拉「會選總統」　副總統絕非選項

▲菲律賓盛傳，總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）會選總統。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte ）



中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電

菲律賓總統杜特蒂長女薩拉退出下屆納卯市長選舉後，是否投入明年總統選戰成為政壇焦點。薩拉的政治盟友今天說：「她會選總統。副總統絕非她的選項。」

菲律賓總統大選將於明年5月登場，薩拉（Sara Duterte）多次在民調獨占鰲頭，但10月8日總統參選領表截止前，她卻登記競選連任下屆納卯（Davao）市長，跌破各界眼鏡。因此，薩拉昨天宣布退出納卯市長選舉，未來動向立刻備受矚目。

菲國眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）今天告訴ABS-CBN新聞台：「她（薩拉）會選總統。所有政治動態都顯示她正邁向總統選戰。」

至於外界猜測薩拉可能與前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）搭檔參選，擔任小馬可仕副手，薩爾斯達說，5月以來，薩拉「一開始就想當總統」；「副總統絕非她的選項。挑選副手對她不成問題」。

薩爾斯達表示，他昨天才跟薩拉聊過。「根據我們長期的談話內容…因為我提供她很多資料、數據分析和跟她未來展望相關的所有資訊。我認為她會成為一位好總統。」

▲薩拉原本要參選納卯（Davao）市長，現在已經退選了。（圖／路透）



薩拉雖未於總統參選領表截止前赴選舉委員會登記，根據菲律賓法規，若有政黨提名參選人於11月15日前退選，薩拉即可替補成為總統參選人。

不過，菲律賓選委會發言人希梅內斯（James Jimenez）今天說，由於薩拉成立的「變革聯盟」（HNP）只是地區政黨，不能推派全國性大選候選人。

另一方面，獲執政黨提名角逐下屆總統的杜特蒂親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）10月下旬曾前往納卯市政府拜會薩拉。德拉羅沙當時說，他只是提醒薩拉，總統參選人替補期限快要到了。

面對各方關注薩拉將以何種方式參選，薩爾斯達說，薩拉最有可能選擇的方式是加入「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD），代表這個政黨投入總統選戰。

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