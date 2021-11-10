　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

杜特蒂長女盟友：薩拉「會選總統」　副總統絕非選項

▲▼菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte ）

▲菲律賓盛傳，總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）會選總統。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte ）

中央社記者陳妍君馬尼拉10日專電

菲律賓總統杜特蒂長女薩拉退出下屆納卯市長選舉後，是否投入明年總統選戰成為政壇焦點。薩拉的政治盟友今天說：「她會選總統。副總統絕非她的選項。」

菲律賓總統大選將於明年5月登場，薩拉（Sara Duterte）多次在民調獨占鰲頭，但10月8日總統參選領表截止前，她卻登記競選連任下屆納卯（Davao）市長，跌破各界眼鏡。因此，薩拉昨天宣布退出納卯市長選舉，未來動向立刻備受矚目。

菲國眾議員薩爾斯達（Joey Salceda）今天告訴ABS-CBN新聞台：「她（薩拉）會選總統。所有政治動態都顯示她正邁向總統選戰。」

至於外界猜測薩拉可能與前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）獨子小馬可仕（Bongbong Marcos）搭檔參選，擔任小馬可仕副手，薩爾斯達說，5月以來，薩拉「一開始就想當總統」；「副總統絕非她的選項。挑選副手對她不成問題」。

薩爾斯達表示，他昨天才跟薩拉聊過。「根據我們長期的談話內容…因為我提供她很多資料、數據分析和跟她未來展望相關的所有資訊。我認為她會成為一位好總統。」

▲▼菲律賓總統杜特蒂女兒薩拉（Sara Duterte-Carpio）。（圖／路透）

▲薩拉原本要參選納卯（Davao）市長，現在已經退選了。（圖／路透）

薩拉雖未於總統參選領表截止前赴選舉委員會登記，根據菲律賓法規，若有政黨提名參選人於11月15日前退選，薩拉即可替補成為總統參選人。

不過，菲律賓選委會發言人希梅內斯（James Jimenez）今天說，由於薩拉成立的「變革聯盟」（HNP）只是地區政黨，不能推派全國性大選候選人。

另一方面，獲執政黨提名角逐下屆總統的杜特蒂親信、前警察總長德拉羅沙（Bato dela Rosa）10月下旬曾前往納卯市政府拜會薩拉。德拉羅沙當時說，他只是提醒薩拉，總統參選人替補期限快要到了。

面對各方關注薩拉將以何種方式參選，薩爾斯達說，薩拉最有可能選擇的方式是加入「基督教穆斯林民主力量黨」（Lakas-CMD），代表這個政黨投入總統選戰。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
快訊／單親媽勒死兒女自稱「99分媽媽」　逃死改判無期
快訊／男大生母打臉瑪莎惡少爸！ 「社會應對這種人0容忍」
下探6°C「這時間點更冷」！天氣時程表出爐
快訊／瑪莎惡少爸曝「妻心力交瘁」：她起不來！
快訊／瑪莎惡少爸喊「兒不是富二代」！　嘆：可能管教太嚴
快訊／瑪莎惡少父曝兒買車錢來源　「妻付頭期、兒分期」
快訊／瑪莎惡少父4度鞠躬！　哽咽：真的對不起
LIVE／瑪莎拉蒂惡少打昏男大生！爸爸出面道歉了
快訊／瑪莎惡少父出面道歉！　「動手千刀萬剮就是錯」
瑪莎惡少害慘家族食品廠！Google變成：台灣的棒球場
曾馨瑩47歲生日！「3大咖女神」現身幫暖壽　

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓20多歲受刑人接種2劑莫德納　2天後被發現陳屍監獄！

美媒：拜習峰會15日晚間登場　台港議題難有突破

馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「換11億美元」繳稅

世界首富「2%財產」就能救4200萬人！馬斯克竟大吟《七步詩》

歐洲與台灣關係升溫！　紐時曝關鍵原因：對中國懷疑加深

消費者物價激增　美股收低240點

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

美國務卿：若中國武力犯台　美國及盟邦將採取「行動」

NBA塞爾蒂克中鋒：台灣不會臣服邪惡中共

美國務卿召開防疫部長會議　中方出席「台灣未受邀」

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

《全明星3》首錄！賀軍翔大讚「王子好厲害」　小煜不想和他同隊「前幾年結果不是很好...」

南韓20多歲受刑人接種2劑莫德納　2天後被發現陳屍監獄！

美媒：拜習峰會15日晚間登場　台港議題難有突破

馬斯克真的賣了！　出售特斯拉股票「換11億美元」繳稅

世界首富「2%財產」就能救4200萬人！馬斯克竟大吟《七步詩》

歐洲與台灣關係升溫！　紐時曝關鍵原因：對中國懷疑加深

消費者物價激增　美股收低240點

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

美國務卿：若中國武力犯台　美國及盟邦將採取「行動」

NBA塞爾蒂克中鋒：台灣不會臣服邪惡中共

美國務卿召開防疫部長會議　中方出席「台灣未受邀」

雙11終極優惠懶人包！0元清空購物車、iPhone 13這樣買現賺3千元

南投就業博覽會下周末登場　提供9大熱門產業2000職缺+最高月薪60K

台積電確定落腳高雄　今年累計移轉增幅可望超車台南

打日贈疫苗卻不認小黃卡！專家曝2大關鍵：同步開才真如臨大敵

快訊／第14輪疫苗今起預約、脫罩唱歌爭議　陳時中14:00說明

影／陳時中無罩K歌畫面瘋傳　藍委嘆：八大行業五味雜陳

快訊／單親媽勒死兒女還自稱「99分媽媽」　二審逃死改判無期

鴻海55億買下Lordstown 廠房、設備　簽代工製造協議佈局北美電動車市場

每個月固定噴3萬！過來人勸「剛畢業別看進口車」：生活剩車很痛苦

瑪莎惡少爸稱「兒不是富二代」！宋媽打臉：社會應對這種人0容忍

貪吃黃金鼠食物塞滿嘴硬擠隧道　卡洞口掙扎「表情崩壞」笑翻網

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

澳前總理嗆莫里森：台灣不是澳洲利益所在

布林肯：若中武力犯台　美及盟邦將有行動

到這家妓院打疫苗　就送「30分鐘服務」

美國務卿召開防疫部長會議　中方出席台灣未受邀

NBA塞爾蒂克中鋒：台灣不會臣服邪惡中共

日本斥資333億　採購默沙東抗COVID-19口服藥

Google被控收集iPhone數據案遭駁回　免賠上千億元

消費者物價激增　美股收低240點

杜特蒂長女盟友：薩拉會選總統　副總統絕非選項

布林肯防疫部長會議未邀台　美：時間與形式受限

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

NHK專訪 美亞太助卿：反對片面改變台海現狀

達賴喇嘛認為台灣是「中國古老文化的寶庫」

更多熱門

相關新聞

適合中低收入國家　越南批准緊急使用Covaxin疫苗

適合中低收入國家　越南批准緊急使用Covaxin疫苗

越南衛生部今天批准印度國產疫苗Covaxin在越南緊急使用。這是越南批准的第9款COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

新加坡不再免費治新冠　拒打疫苗醫藥費自付

新加坡不再免費治新冠　拒打疫苗醫藥費自付

準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

4兒女全癱瘓！　單親媽苦撐過活

4兒女全癱瘓！　單親媽苦撐過活

有望轉投總統大選　杜特蒂長女網路聲量大漲

有望轉投總統大選　杜特蒂長女網路聲量大漲

關鍵字：

杜特蒂Sara Duterte東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

被嗆只賣中國人　她2句話揪邏輯錯亂

富二代傷人！Google重新歸類家族食品廠：台灣的棒球場

陳時中無罩喝酒高歌　身旁白衣男身分驚人

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面