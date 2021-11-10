韓國COVID-19「重症病例」飆新高　當局疾呼接種追加劑

▲南韓近90%成年人完整接種COVID-19疫苗，但是11月以來卻重症病例飆新高。（圖／路透）



中央社首爾10日綜合外電報導

韓國近90%成年人完整接種COVID-19疫苗，本月開始逐步鬆綁防疫限制，但隨著老人突破性感染個案增加，重症病例今天躍升至460例，寫歷史新高，當局疾呼民眾接種追加劑。

韓國重症病例升至460例，其中超過82%為60歲（含）以上長者；保健福祉部高級官員孫永來（Son Young-rae，音譯）在記者會中表示，重症病例增加尚未對國內醫療系統構成威脅，加護病房現仍有近500空床。

他指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）重症個案增加的速度和總感染數規模，尤其是未接種疫苗者的相關數據，是當局決定醫療系統未來應對策略的主要考慮因素。

韓國整體的疫苗突破性感染率仍低，每10萬名接種疫苗者僅有85.5人染疫，但近幾週呈穩定上升趨勢，以年長者為主，主因疫苗保護力隨時間推移而降低，而長者免疫系統較弱。

根據韓國政府數據，過去8週的突破性感染重症和危重症病患，93%是60歲（含）以上的民眾。

南韓上個月開始施打追加劑，目前已有64萬232人接種，主要打的是輝瑞/BNT（Pfizer/BioNTech）和莫德納（Moderna）疫苗。

當局先前表示，若醫院病床和加護病房數量緊張，則將祭出收緊防疫規定的「阻斷措施」。

韓國今天通報過去24小時新增2425例染疫個案，累計38萬5831例確診、3012人病歿。

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