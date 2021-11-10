打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

▲國外妓院推出來店施打疫苗就送「30分鐘免費服務」的活動。（圖／路透，下同）

記者張寧倢／編譯

為了鼓勵民眾接種，各國花招百出。奧地利首都維也納的一家妓院不僅提供顧客在現場接種疫苗，還大方推出「30分鐘免費服務」的優惠體驗券。

根據英國《天空新聞》報導，維也納「Fun Palast」妓院為了提高疫苗接種率，同時也希望挽救因為疫情而下降的來客人數，大方推出優惠活動，只要顧客來妓院接種新冠疫苗，就可以到店裡的桑拿俱樂部中免費享受，由顧客「自行選擇的女性員工」為您進行30分鐘「性愛桑拿」。

Fun Palast表示，妓院因為疫情的影響，客戶減少了至少50％，希望能透過這樣的活動讓來客數再次上升。男性顧客格哈德（Gerhard）表示，反正最終無論如何都得接種疫苗，但2G規範的確加速了他的接種行動。2G規範為奧地利現行防疫規定，只有接種疫苗或康復者才能出入大多數公眾場所，目前，奧地利大約64％人口已完整接種疫苗。

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