衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

▲ 衣索比亞爆發內戰，首都阿的斯阿貝巴岌岌可危。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

衣索比亞內戰持續一年，各國使節致力調解之際，衣國政府鎖定泰格瑞族（Tigrayan）展開攻擊後，為聯合國效力的衣籍員工傳出遭到拘留，10日又有消息指出，逾70名為聯合國工作的司機被拘。

去年內戰爆發以來，衣國政府與聯合國關係緊張。《路透社》10日取得的聯合國內部郵件顯示，衣國拘留70多名為聯合國效力的司機，目前尚不清楚他們的種族。同時有報導指出，泰格瑞族人被大規模逮捕。

此前一名聯合國發言人才於9日表示，至少16名衣籍聯合國員工及其家屬在衣國首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）被拘留，不包含10日傳出被拘的司機。

衣國政府發言人圖魯（Legesse Tulu）及外交部發言人莫夫蒂（Dina Mufti）尚未針對聯合國司機被捕一事發表評論。聯合國駐衣國代表團一名發言人向《路透社》表示，很快會以郵件回應。聯合國駐紐約發言人9日被問及此事時則表示，正在進行調查。

衣國聯邦政府與曾經執政的泰格瑞人民解放陣線（TPLF）去年11月爆發衝突，戰火持續至今。衣索比亞人權委員會（EHRC）負責人9日表示，已經接獲數百件泰格瑞人在首都被捕的通報。警方則宣稱，僅針對反中央政府的泰格瑞武裝部隊，否認這些逮捕行動是出於種族因素。

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