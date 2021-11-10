　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

▲▼南韓疫情、首爾篩檢站。（圖／路透）

▲南韓才剛步入分階段解封，疫情就再度升溫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓11月初開始逐步鬆綁防疫規定，推動所謂「與新冠共存」的新模式，但至今才實施第10天，境內重症患者人數快速增加，截至10日0時為止，重症病例達到歷史新高的460人。南韓當局緊急下令擴增專責病床，並規畫添購33台葉克膜與60台人工呼吸機。

根據韓聯社報導，南韓政府1日才剛實施「分階段恢復日常生活」，又名為「與新冠共存」的解封措施，原本預計以6周為區間，從11月開始到12月、明年1月共分3個階段開放各類營業場所與放寬防疫規定，但才實施了10天，新冠重症病例截止10日0時已多達460例，刷新了8月底曾創下434例的歷史最高紀錄。

報導稱，南韓從9月1日至11月5日的重症病例（南韓稱為「危重症」）始終維持在300例左右的水準，但6日增至411例後已連續5天突破400例。目前460名重症患者中有至少82％為60歲以上的年長者，而50多歲族群占7.61％，40多歲族群占5.65％，20多歲年輕人占0.43％（2人），10多歲的青少年族群則僅0.22％（1人）。

▲▼南韓疫情、首爾篩檢站。（圖／路透）

▲南韓防疫當局表示，放寬限制導致確診病例擴大。有輿論擔心，重症患者人數很快就達到醫療體系的負荷極限。（圖／路透）

防疫部門認為，寬鬆的防疫措施導致確診病例規模擴大，而60歲以上長者接種疫苗時間較早，效力正在下降，加上進入寒冷冬季等因素，導致高齡層確診數從10月最後一周的2944人，急遽增加至11月首周的4416例確診，重症化機率與死亡人數也呈增加趨勢。

南韓政府表示，目前醫療體系可以穩定收治500名重症患者，但如果重症病例繼續以目前成長趨勢增加，不久後就會超越500人。報導稱，政府上周緊急下達確保追加治療病床的行政命令，也正在努力擴充醫療設備，疾管廳投入67億韓元（約新台幣1.5億元）的預算，推動購買33台葉克膜與60台人工呼吸機的方案。

報導指出，截至9日下午5時，南韓全境新冠重症床位使用率已達57.2%，病例較集中的首都圈中，首爾市為71.3%，仁川市為73.4%，京畿道則為68.4%，已接近當局訂出的75％病床使用率就將暫停「與疫共存」的標準。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱警告，今年冬天南韓疫情會相當嚴峻，政府至今卻仍未訂出緊急應對計畫的實施標準，令人遺憾。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！　警最新說明
歐陽娜娜、范丞丞爆熱戀　男方二度發聲
知名大廠眼鏡全台熱銷　「全是假貨」
「名嘴彷彿在房間裝攝影機」　顏寬恒嘆：好險我孫女才8歲
麻衣被問「王泉仁3度當爸娶妻」冷淡發聲　最新近況曝光
買1送1！　8大速食店「雙11優惠」一次看
快訊／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！全被帶回警局
抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝
最冷時間曝！「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝光

搞大肚子不想負責！渣男偷餵女友「墮胎藥」害流產　超慘下場曝

釣魚突然被拖入水中！　60歲漁夫靠「一把小刀」捅爆鱷魚頭逃死

盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核

五角大廈：中國估2049年發展出「世界級」軍隊　海軍現已全球最大

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝光

搞大肚子不想負責！渣男偷餵女友「墮胎藥」害流產　超慘下場曝

釣魚突然被拖入水中！　60歲漁夫靠「一把小刀」捅爆鱷魚頭逃死

盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核

五角大廈：中國估2049年發展出「世界級」軍隊　海軍現已全球最大

琉球藍海隊想加入中職　聯盟已回覆規定牴觸

快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！警方出面說明　曝「不用現行犯」原因

天冷「恆溫3毛毯」自動跑來沙發貼腿　千網笑：寒流來超讚

象獅最後交手　林威助當台灣大賽打：3洋投都會出賽

新人要成「完成品」　洪總提醒要努力、多思考

常有慘叫聲！狗販藏民宅「30分鐘現場殺」　查緝員一到10狗全消失

顏寬恒打「小蝦米戰術」 林俊憲預言：他是2014的連勝文

高雄將變溫哥華全球第一個友誼城市　大陸跳腳放話反對

恐怖排隊等晚餐！媽煮飯回頭「遭4鱷魚包圍」急撇清：不是你們的

女大生「每月拿2萬」被包養　乾爹身份曝光她崩潰：不想放手

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

火星男驚揭「人面獅身像」藏人類重大秘密

國外麥當勞員工實錄開店前1小時　油鍋噁炸網友

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

馬斯克身價2天蒸發1.4兆！外媒：他早有預謀

華裔2歲男童中流彈不治　媽蹲高速公路燒紙錢

iPhone用戶躺著坐著「FB都知道」研究員建議卸載

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

15歲馴牛金童慘死！　公牛殺紅眼重踏奪命

徒手抓巨蟒　男動脈瞬間被利牙切斷

諾貝爾和平獎得主馬拉拉嫁了！新郎身分曝

新疆沙漠現「美航母標靶」　美回應了

中資煉鋼廠粉塵蓋塞爾維亞小鎮　罹癌率翻4倍

更多熱門

相關新聞

搞大肚子不負責！渣男壞壞時偷餵「墮胎藥」害流產

搞大肚子不負責！渣男壞壞時偷餵「墮胎藥」害流產

日本福岡縣一名無業男子先前透過交友軟體認識小他6歲的女友，兩人交往數個月後，女方在今（2021）年6月發現懷孕，然而該名男子卻因為不想負責，先是假裝高興，隨後便上網購買會導致孕婦流產的十二指腸口服藥「喜克潰錠」，並趁著兩人發生性行為時偷下藥，導致對方在12小時後流產。此案10日首度開庭，該名男子被檢方求處4年6個月徒刑。

11/13開打第14期疫苗！北市內湖新增1注射站　由醫師公會進場服務

11/13開打第14期疫苗！北市內湖新增1注射站　由醫師公會進場服務

北市23家醫院開「疫苗特別門診」　再推15接種點「隨到隨打」4廠牌任你挑

北市23家醫院開「疫苗特別門診」　再推15接種點「隨到隨打」4廠牌任你挑

岸田文雄再連任101屆日本首相！新內閣今晚上路

岸田文雄再連任101屆日本首相！新內閣今晚上路

LIVE／北市13接種點推「隨到隨打」

LIVE／北市13接種點推「隨到隨打」

關鍵字：

南韓新冠肺炎COVID-19南韓疫情與疫共存日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面