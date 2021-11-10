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與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

▲▼南韓疫情、首爾篩檢站。（圖／路透）

▲南韓才剛步入分階段解封，疫情就再度升溫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓11月初開始逐步鬆綁防疫規定，推動所謂「與新冠共存」的新模式，但至今才實施第10天，境內重症患者人數快速增加，截至10日0時為止，重症病例達到歷史新高的460人。南韓當局緊急下令擴增專責病床，並規畫添購33台葉克膜與60台人工呼吸機。

根據韓聯社報導，南韓政府1日才剛實施「分階段恢復日常生活」，又名為「與新冠共存」的解封措施，原本預計以6周為區間，從11月開始到12月、明年1月共分3個階段開放各類營業場所與放寬防疫規定，但才實施了10天，新冠重症病例截止10日0時已多達460例，刷新了8月底曾創下434例的歷史最高紀錄。

報導稱，南韓從9月1日至11月5日的重症病例（南韓稱為「危重症」）始終維持在300例左右的水準，但6日增至411例後已連續5天突破400例。目前460名重症患者中有至少82％為60歲以上的年長者，而50多歲族群占7.61％，40多歲族群占5.65％，20多歲年輕人占0.43％（2人），10多歲的青少年族群則僅0.22％（1人）。

▲▼南韓疫情、首爾篩檢站。（圖／路透）

▲南韓防疫當局表示，放寬限制導致確診病例擴大。有輿論擔心，重症患者人數很快就達到醫療體系的負荷極限。（圖／路透）

防疫部門認為，寬鬆的防疫措施導致確診病例規模擴大，而60歲以上長者接種疫苗時間較早，效力正在下降，加上進入寒冷冬季等因素，導致高齡層確診數從10月最後一周的2944人，急遽增加至11月首周的4416例確診，重症化機率與死亡人數也呈增加趨勢。

南韓政府表示，目前醫療體系可以穩定收治500名重症患者，但如果重症病例繼續以目前成長趨勢增加，不久後就會超越500人。報導稱，政府上周緊急下達確保追加治療病床的行政命令，也正在努力擴充醫療設備，疾管廳投入67億韓元（約新台幣1.5億元）的預算，推動購買33台葉克膜與60台人工呼吸機的方案。

報導指出，截至9日下午5時，南韓全境新冠重症床位使用率已達57.2%，病例較集中的首都圈中，首爾市為71.3%，仁川市為73.4%，京畿道則為68.4%，已接近當局訂出的75％病床使用率就將暫停「與疫共存」的標準。高麗大學九老醫院感染內科教授金宇柱警告，今年冬天南韓疫情會相當嚴峻，政府至今卻仍未訂出緊急應對計畫的實施標準，令人遺憾。

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