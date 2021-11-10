搞大肚子不想負責！渣男偷餵女友「墮胎藥」害流產　超慘下場曝

▲被告擔憂女友懷孕後無法分手，因此偷偷下藥害對方流產。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本福岡縣一名無業男子先前透過交友軟體認識小他6歲的女友，兩人交往數個月後，女方在今（2021）年6月發現懷孕，然而該名男子卻因為不想負責，先是假裝高興，隨後便上網購買會導致孕婦流產的十二指腸口服藥「喜克潰錠」，並趁著兩人發生性行為時偷下藥，導致對方在12小時後流產。此案10日首度開庭，該名男子被檢方求處4年6個月徒刑。

喜克潰錠是專門用來治療十二指腸、胃潰瘍的口服藥，然而其成分之一的米索前列醇，有促使子宮收縮的副作用，因此也被當作是催生與人工流產的替代用藥，但是由於藥效迅速，因此非常危險。

▲被告上網購買喜克潰錠，作為墮胎藥。（圖／取自免費圖庫pixabay）



現年35歲的被告濱村隆治2020年9月透過交友軟體認識29歲的被害人，交往後便開始同居。兩人交往數月後，被告想要與被害女性分手，但卻被告知對方已經懷孕。他深怕無法擺脫女方，甚至可能藉此被逼婚，因此一面裝作很開心的樣子，一面上網購買了喜克潰錠。

濱村隆治在6月11日晚間10時至40分左右與當時懷孕9週的女友發生性關係，並在過程中沒有經過對方的同意，偷偷下藥。女方隨後腹部出現劇烈疼痛，下體也出血，隔日緊急前往婦產科，但卻被告知已經流產，因此立即通報警察。

濱村隆治後來則被以未經同意逼迫墮胎等嫌疑遭逮捕並起訴。此案10日首次開庭，檢方認為被告不顧對母體健康產生的危害，進行惡意的犯行，對女方造成極大的痛苦，因此向法官求處4年6個月徒刑，判決結果將會在12月10日出爐。

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