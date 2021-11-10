　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

▲▼新冠，英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲新冠疫情的爆發改變了人們的生活，也影響了各國人民的壽命。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

經濟合作暨發展組織（OECD）報告顯示，新冠疫情的爆發「直接或間接」影響了各國人民的壽命。該組織成員國的平均死亡人數在疫情中上升了16%，還致使80%工業化國家的總體預期壽命降低。

據《每日郵報》報導，數據顯示，在OECD的38個成員國中，美國的人均壽命下降了1.6年，是下降幅度最大的國家，排在美國之後的分別還有西班牙、立陶宛、波蘭、比利時和義大利。英國的預期壽命在疫情期間也下降了整整1年，成為2010年來的最低水平，抹去了該國近10年在延長人類壽命上所取得的進步。

儘管英美是OECD中最富有的國家，但他們的總體預期壽命卻排在倒數10名的位子，預期壽命未受影響的國家有挪威、丹麥、芬蘭、拉脫維亞、日本和哥斯大黎加。在新冠確診死亡方面，英美的死亡人數分別排在第10和第11位，相當於每百萬人中就有約2000人因染疫而死。

與2015年至2019年的平均水平相比，英國在2020年和2021年前6個月任何原因導致的死亡人數都上升了11.7%，但英國在大流行期間的超額死亡率卻低於OECD的平均水平。 OECD推測，這可能是因為英國進行了大量檢測，在患者病情惡化前及時作出了急救措施。

另外，OECD成員國的心理健康也因疫情產生了不小的影響。在經歷了多次全國封鎖的情況下，英國、美國、法國和比利時的憂鬱症發病率翻了至少一倍，而匈牙利、捷克、巴西、哥倫比亞和斯洛維尼亞的自殺率也落在2300至3000人之間。

《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

SpotifyKKBOXSoundOnApple PodcastGoogle Podcast

ET快訊
快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！　警最新說明
歐陽娜娜、范丞丞爆熱戀　男方二度發聲
知名大廠眼鏡全台熱銷　「全是假貨」
「名嘴彷彿在房間裝攝影機」　顏寬恒嘆：好險我孫女才8歲
麻衣被問「王泉仁3度當爸娶妻」冷淡發聲　最新近況曝光
買1送1！　8大速食店「雙11優惠」一次看
快訊／瑪莎拉蒂3煞「正面曝光」！全被帶回警局
抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝
最冷時間曝！「1大魔王」夾擊剩12°C　這天回暖又轉雨

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝光

搞大肚子不想負責！渣男偷餵女友「墮胎藥」害流產　超慘下場曝

釣魚突然被拖入水中！　60歲漁夫靠「一把小刀」捅爆鱷魚頭逃死

盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核

五角大廈：中國估2049年發展出「世界級」軍隊　海軍現已全球最大

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

通訊行報案！警「急衝現場」搶救　男驚醒傻眼：只是辦個門號而已

俄男賣虛擬幣...他拿28萬現金面交　只有「1張是真鈔」驚覺露餡急跳車！

被爆欠債！顏清標親上火線回應 強調一生重情義「絕不落井下石」

小六女童到學妹家「玩捉迷藏」　半年偷數萬元！校方發案例警報

打完巨乳妹陪你爽！　這家妓院打疫苗就送「30分鐘免費服務」

新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

衣索比亞政府逮捕大量泰格瑞族人　聯合國逾70名司機被拘

日本出現入冬來「第一例禽流感」！　緊急撲殺14.3萬雞隻

與疫共存？南韓解封10天重症就創新高　將購近百台葉克膜、呼吸機

徒手抓2.7公尺巨蟒！3寶爸瞬間被「利牙切斷動脈」　爆血畫面曝光

搞大肚子不想負責！渣男偷餵女友「墮胎藥」害流產　超慘下場曝

釣魚突然被拖入水中！　60歲漁夫靠「一把小刀」捅爆鱷魚頭逃死

盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核

五角大廈：中國估2049年發展出「世界級」軍隊　海軍現已全球最大

琉球藍海隊想加入中職　聯盟已回覆規定牴觸

快訊／瑪莎拉蒂3煞全抓到！警方出面說明　曝「不用現行犯」原因

天冷「恆溫3毛毯」自動跑來沙發貼腿　千網笑：寒流來超讚

象獅最後交手　林威助當台灣大賽打：3洋投都會出賽

新人要成「完成品」　洪總提醒要努力、多思考

常有慘叫聲！狗販藏民宅「30分鐘現場殺」　查緝員一到10狗全消失

顏寬恒打「小蝦米戰術」 林俊憲預言：他是2014的連勝文

高雄將變溫哥華全球第一個友誼城市　大陸跳腳放話反對

恐怖排隊等晚餐！媽煮飯回頭「遭4鱷魚包圍」急撇清：不是你們的

女大生「每月拿2萬」被包養　乾爹身份曝光她崩潰：不想放手

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

國際熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

打BNT疫苗牙齦狂噴血！高三生休克慘死

火星男驚揭「人面獅身像」藏人類重大秘密

國外麥當勞員工實錄開店前1小時　油鍋噁炸網友

泰國公主國服優雅現身美炸　20年沒跟母親說過話

馬斯克身價2天蒸發1.4兆！外媒：他早有預謀

華裔2歲男童中流彈不治　媽蹲高速公路燒紙錢

iPhone用戶躺著坐著「FB都知道」研究員建議卸載

心靈法門創辦人盧軍宏逝世　享壽62歲

15歲馴牛金童慘死！　公牛殺紅眼重踏奪命

徒手抓巨蟒　男動脈瞬間被利牙切斷

諾貝爾和平獎得主馬拉拉嫁了！新郎身分曝

新疆沙漠現「美航母標靶」　美回應了

中資煉鋼廠粉塵蓋塞爾維亞小鎮　罹癌率翻4倍

更多熱門

相關新聞

中國第2個航母標靶曝！疑再仿造美國航艦

中國第2個航母標靶曝！疑再仿造美國航艦

美國海軍研究協會新聞（USNI News）日前剛剛踢爆，中國軍方有可能在新疆塔克拉瑪干沙漠建造與美國航空母艦和驅逐艦等比例的形狀標靶，沒想到USNI最近又在衛星影像中，發現了第二個疑似美國航母形狀的標靶。

彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫　阻新冠疫情復燃

彰化縣啟動家戶疫苗催種計畫　阻新冠疫情復燃

南韓「與疫共存」解封10天重症創新高

南韓「與疫共存」解封10天重症創新高

美議員訪台 陸外交部：改變不了180多國堅持一個中國的牢固格局

美議員訪台 陸外交部：改變不了180多國堅持一個中國的牢固格局

美國參議員神秘訪台　會晤蔡英文後下午赴國防部聽取簡報

美國參議員神秘訪台　會晤蔡英文後下午赴國防部聽取簡報

關鍵字：

新冠肺炎COVID-19世界疫情美國北美要聞英國OECD

讀者迴響

熱門新聞

男同志怕單身終老娶她回家　婚後卻超性福

王泉仁驚傳「3度再婚空姐懷男胎」！

王必勝「仙氣正宮」照曝光　打破沈默首發聲

新莊鬧區「當街砍人」！她洗完頭遇刺

6歲弟得胃癌！「滴茶色尿」爺捶胸痛哭：都是我不好

男大生遭暴打命危　盧秀燕震怒：查背後誰撐腰

擦撞瑪莎拉蒂遭暴打　媽悲喊：還有天理嗎？

身分證「中3碼」爽喝11元手搖杯

大學生擦撞海神　慘被暴打顱內出血搶救中

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

王必勝承認與「林小姐」不適當關係　親口曝光「小孩是誰的」

沒開冷氣「連續半年電費破萬」　她卻被打臉

老婆幫買鮮奶！人夫一看「買錯了」爆共鳴

真的有人要跟鄧佳華拍！「對手女優選定了」

21歲女晨跑「衣衫凌亂」被棄屍樹叢　警方抓到人了

更多

最夯影音

更多
鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗
「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

「會不會開輪椅」搭公車被司機嘲諷　輪椅女孩難過PO文...黃偉哲道歉了

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

成大大二醫學生被爆「代刀手術」　囂張嗆學長姊...校方急出面澄清

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

楊丞琳學跳ITZY《Loco》僅花20分鐘！　成果驚豔網…加碼BP《Pretty Savage》

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面