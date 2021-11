新冠恐怖效應發酵！憂鬱症發病率翻倍、國人減壽　80%先進國中招

▲新冠疫情的爆發改變了人們的生活,也影響了各國人民的壽命。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

經濟合作暨發展組織(OECD)報告顯示,新冠疫情的爆發「直接或間接」影響了各國人民的壽命。該組織成員國的平均死亡人數在疫情中上升了16%,還致使80%工業化國家的總體預期壽命降低。

據《每日郵報》報導,數據顯示,在OECD的38個成員國中,美國的人均壽命下降了1.6年,是下降幅度最大的國家,排在美國之後的分別還有西班牙、立陶宛、波蘭、比利時和義大利。英國的預期壽命在疫情期間也下降了整整1年,成為2010年來的最低水平,抹去了該國近10年在延長人類壽命上所取得的進步。

#OECDHealth at a Glance 2021: #COVID 19 contributed to a 16% increase in the expected number of deaths in 2020 & the first half of 2021 across #OECD countries & life expectancy fell in 24 of 30 countries with comparable data. https://t.co/DSr50J5PhK pic.twitter.com/R37XOZ9p53

儘管英美是OECD中最富有的國家,但他們的總體預期壽命卻排在倒數10名的位子,預期壽命未受影響的國家有挪威、丹麥、芬蘭、拉脫維亞、日本和哥斯大黎加。在新冠確診死亡方面,英美的死亡人數分別排在第10和第11位,相當於每百萬人中就有約2000人因染疫而死。

與2015年至2019年的平均水平相比,英國在2020年和2021年前6個月任何原因導致的死亡人數都上升了11.7%,但英國在大流行期間的超額死亡率卻低於OECD的平均水平。 OECD推測,這可能是因為英國進行了大量檢測,在患者病情惡化前及時作出了急救措施。

#OECD Health at a Glance 2021 says that the #MentalHealth impact of the pandemic has been huge, with prevalence of anxiety & depression more than double levels observed pre-crisis in most countries with available data, most notably in .

https://t.co/DSr50J5PhK pic.twitter.com/IdCQxcFXuN