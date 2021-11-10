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岸田文雄再連任101屆日本首相！　第2次內閣今晚上路

▲▼日本首相兼執政的自民黨領袖岸田文雄(右)。（圖／路透）

▲岸田文雄再度連任日本首相。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本眾議院稍早召開本會議，並舉行總理大臣指名選舉，正式指名岸田文雄，而接下來參議院同樣也在總理大臣指名選舉中指定岸田文雄，他正式續任第101屆首相。儘管距離岸田首次當選首相還沒過多久，但因為黨內人員調動，因此內閣名單也有所改變，新任內閣成員將會於10日晚間正式上任。

根據TBS NEWS報導，眾議院10日召開本會議舉行總理大臣指名選舉時，正式通過由岸田文雄擔任新一任首相，而參議院的總理大臣指名選舉也選定了岸田文雄。不過事實上，由於日本憲法規定總理大臣指名將優先採用眾議院的決定，因此岸田文雄就算沒通過參議院指名，也算是正式確定成為第101屆的首相。

岸田文雄的第二屆內閣將會於晚間正式上任，由於先前擔任自民黨幹事長的甘利明在眾議院選舉中意外落馬，因此請辭幹事長一職，岸田文雄指派外務大臣茂木敏充接任幹事長，直到第二次內閣上任前，外務大臣的空缺則由自己暫時兼任。岸田文雄目前也已經確定將任命親中派林芳正擔任第二次內閣的外務大臣。除此之外，其他大臣將全由第一次內閣的人員繼續接任。

官房長官松野博一在內閣會議後的記者會中表示，「首相10月8日就已經制定新的經濟對策，並新設新資本主義實現會議，已經做好萬全準備並調整體制以協助推進未來岸田政府的新政策。在外交方面，首相在上任後也先後與美國拜登總統等各國領導人進行熱線會議，以確認彼此未來的緊密合作關係。」

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