薪資袋跟別人不一樣！她分享背後「1細節」...網羨：老闆好暖

▲原PO分享自己的薪資袋。（圖／翻攝《爆廢公社》）

記者謝欣辰／綜合報導

每個月領到的薪資袋，除了裡面的薪資，外觀幾乎都大同小異。但一名網友在《爆廢公社》分享，自己的薪資袋和別人不一樣，並且附上兩張圖，看到薪資袋背後的「1細節」，讓眾網友羨慕炸，直呼「妳老闆好暖」！

細看原PO附上的兩張圖為兩封薪資袋的背面，並各寫了一大串的字，分別為「愛之深責之切，妳的努力一定會成正比，出現在妳的薪資上，這也是我對妳嚴格的原因，當初妳應徵時，我就說過，我很嚴也很兇，但一定讓妳學到東西，現在妳越來越好，也證明妳是可以的！繼續加油」。

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另一封為「別人看不起你，或不看好你，但我不會，你也要證明，你值得被尊重，在我心裡，你很傲，但同樣也優秀，你是人才，而我願成為你的伯樂，未來路上，請多指教」，字跡端正且字裡行間流露出老闆的期許以及鼓勵，原PO好奇問道，「有人的老闆也會在薪水袋上寫這些嗎？」並邀請網友們一起分享，還在文末補充，「老闆給的真的比外面一般行情還要高很多，沒有少給喔」。

網友幾乎都被原PO的老闆暖到，「老闆字好美，手寫很有溫度」，「好老闆都是別人的，好激勵人心」，「一個用心的老闆～帶人也帶心」，「至少是恩威並重的老闆，不適滿嘴幹話畫大餅，我給讚」，但也有少部分網友持相反意見，「來這套？這樣豈不是會讓其他人看到？同事之間會比較吧？如果我是老闆，起碼是寫在紙條上，放薪水袋內」，「錢拿到紙就丟掉了，這些都是話術」，「不管寫好的壞的都會有壓力，薪資上最好除了薪資，其他都不要留」。