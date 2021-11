盤點馬斯克令特斯拉股價狂瀉的「7則推文」　首富發文竟需律師審核

▲ 馬斯克對投資市場影響甚大。(圖/路透)

記者陳宛貞/綜合外電報導

特斯拉、SpaceX創辦人馬斯克(Elon Musk)6日在推特上詢問網友,自己是否該出售10%特斯拉股票,吸引多達350萬名推特用戶參與,其中58%投下贊成,令特斯拉股價8日在紐約交易市場創下8個月來最大跌幅,一次下滑7.3%,可見全球首富一舉一動都牽動投資市場。

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this? — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2021

這並非馬斯克的推文第一次影響特斯拉股價,他2018年一則爭議性的推文甚至引發當局憤怒,後來與美國證券監管機構達成和解,同意未來在推特發布有關特斯拉股價的推文以前,必須經特斯拉律師批准,不過目前尚不清楚他6日發文前是否有預告律師。

除了這次投票以外,《彭博》盤點馬斯克此前造成股市動盪的6則推文:

1. 美國跨國租車公司赫茲(Hertz Global Holdings Inc.)10月底宣布,將花費42億美元採購10萬輛特斯拉Model 3,特斯拉股價馬上大漲。

You’re welcome!



If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.



Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.



Hertz deal has zero effect on our economics. — Elon Musk (@elonmusk) November 2, 2021

推特一名網友貼出一張股價上升的截圖,標記馬斯克表達感謝,結果真的釣出他本人在台灣時間2日回應,「不客氣!如果這是基於任何赫茲的因素,我想強調的是,合約還沒簽」,且特斯拉目前供不應求,因此只會以賣給消費者的價錢賣給赫茲,「赫茲的訂單對我們的經濟狀況沒有任何影響」,隔天特斯拉股價便下跌3%。

馬斯克今年10月25日也曾質疑市場反應,認為特斯拉股價上漲12%「很奇怪」,因為公司面臨的是生產問題,而非需求問題。

Strange that moved valuation, as Tesla is very much a production ramp problem, not a demand problem — Elon Musk (@elonmusk) October 25, 2021

2. 馬斯克去年5月宣布,將拋售所有房產,且認為「特斯拉股價太高了」,頓時掀起一場風暴。特斯拉股價馬上下跌10%,不過所有損失都在接下來3天內就恢復。

Tesla stock price is too high imo — Elon Musk (@elonmusk) May 1, 2020

3. 馬斯克2019年2月發推文表示,特斯拉年產量將達到約50萬輛,幾小時後卻又發文修正,「我的意思是2019年年底的年產量可能達到50萬輛,即每周1萬輛,全年出貨量依然會在40萬左右」,隨後特斯拉股價下跌3.7%。

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k. — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019

4. 馬斯克最具爭議的推文發布於2018年8月,當時寫道,「正考慮以每股420美元的價格將特斯拉私有化,資金已經到位。」消息一出特斯拉股價上漲11%,但漲幅在未來幾天內就消散,甚至下跌,因為人們越來越懷疑他是否有能力做到。

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

不過,馬斯克似乎只是想開個玩笑,因為每年4月20日是國際大麻日,也就是愛好者慶祝大麻文化的日子,而馬斯克開出的價格便是每股420美元。

這也引來美國證券交易委員指責他誤導投資人,對他提起訴訟。最後雙方達成和解協議,馬斯克與特斯拉各被罰款2千萬美元,他也不得不卸下董事長職務3年。不過馬斯克並不後悔,後來也發推文表示,繳罰款「很值得」,並持續抨擊美國證券交易委員會。

5. 就在大眾關注馬斯克是否會將特斯拉私有化之際,他發推文表示,已經聘請高盛集團及知名的矽谷私募股權公司銀湖(Silver Lake)高層擔任顧問,卻沒能平息市場質疑聲浪,特斯拉股價持續下跌,連4天下滑15%。

6. 特斯拉2018年遭遇一連串震盪,包括生產困境、監管機構對自動駕駛系統的審查,加上穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)將特斯拉信用評級下調至「垃圾級」,而馬斯克4月又在推特上開了個愚人節玩笑表示,「特斯拉完全破產」,種種負面因素令股價下跌8.1%。

Tesla Goes Bankrupt

Palo Alto, California, April 1, 2018 -- Despite intense efforts to raise money, including a last-ditch mass sale of Easter Eggs, we are sad to report that Tesla has gone completely and totally bankrupt. So bankrupt, you can't believe it. — Elon Musk (@elonmusk) April 1, 2018

除了股市以外,馬斯克對加密貨幣市場也有龐大影響力,比特幣、狗狗幣和柴犬幣價格都隨著他的想法和他上傳的迷因波動。

