剩不到80年！　新研究警告：世紀末全球恐升溫超過2.4℃

▲全球暖化加劇造成各洲大陸頻發山火，而最新研究警告，若照目前各國排放目標，全球平均溫度將在未來80年內，上升超過2.4℃。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

聯合國氣候峰會（COP26）上，各國政府將承諾減少排放，但9日公布的一項研究指出，若依照各國訂定的短期減排目標，到本世紀末（2100年）時全球氣溫將上升超過2.4℃，顯示全球暖化的災難性水準不僅超過了《巴黎氣候協定》中承諾「遠低於2℃」以內的升幅，更難達到COP26中提及更安全的1.5℃範圍內。

根據《衛報》報導，於英國格拉斯哥舉辦的COP26已進入第2周，協商預計於本周末結束，最終協議的升溫幅度可能會控制在1.9℃或1.8℃。極具公信力的「氣候行動追蹤」（CAT）9日發表研究稱，以各國目前制定的未來10年短期目標為計算，到本世紀末，全球氣溫將升高超過2.4℃，而且到2030年前，溫室氣體的排放量仍會達到，維持在溫差1.5℃之內所需的兩倍之多。

此前，科學家警告，若全球升溫超過1.5℃，將對地球氣候造成不可逆轉的破壞。報導指出，CAT的預估比上周公布的樂觀預測形成鮮明對比，因為上周的數據是基於包含印度在內等部分國家制定的長期目標所估計。印度是世界第三大排放國，其目標是在2070年實現碳中和。

CAT旗下的氣候分析組織執行長海爾（Bill Hare）向《衛報》表示，他擔心一些國家會把COP26協議的1.5℃溫差限制當作是「十拿九穩」（可阻止氣候變遷）的標準，但事實上還差得很遠，「他們淡化了在2030年就實現控制在1.5℃之內的短期目標的必要性。」科學家表示，溫室氣體必須在未來10年內下降45％左右，全球氣溫才能保持在比工業化前均溫升高1.5℃以內。

報導指出，占全球約90％排放量的國家已經簽署了淨排放歸零的目標，多數已開發國家承諾在2050年左右實現碳中和，而中國與印度則訂在2060年與2070年，由於大氣中累積的溫室氣體仍會影響，因此如果未來20年排放量太高，即使在之後達成碳中和，全球溫度升幅也可能超過1.5℃。海爾說，各國有長期淨零目標是好事，但仍需要用短期措施縮小差距，另外，他也擔心許多國家制定的目標缺乏可信度。

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