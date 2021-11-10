換腎男連打4劑新冠疫苗　驚覺「體內沒抗體」

▲林德打了4劑新冠疫苗，但體內卻無抗體。（示意圖／路透，圖中人物與新聞當事人無關）

記者詹雅婷／綜合報導

美國34歲男子林德（Andrew Linder）2019年接受腎臟移植手術，面對美國新冠疫情大流行，他幾乎24小時待在家中。隨著新冠疫苗問世，他與妻子也看見一絲希望，他先是打了2劑輝瑞疫苗，接著又打1劑額外疫苗與1劑補強針，總計接種4劑，然而他的體內沒有任何抗體，只好繼續過著足不出戶的生活。

CNN報導，林德2019年9月接受腎臟移植手術，捐贈者為妻子艾蜜莉（Emily），他在術後必須終身必須服用免疫抑制劑藥物，防止體內出現排斥反應。就在美國爆發疫情大流行之際，艾蜜莉由於工作關係會與街友、囚犯有所接觸，為了降低丈夫可能面臨的風險，她於2020年3月搬回娘家住。但隨著新冠疫苗問世，這也為2人帶來一絲希望。

▲隨著新冠疫苗問世，林德與艾蜜莉看到一絲希望。（圖／達志影像／美聯社）

林德先後接種2劑輝瑞疫苗，隨後又打了1劑額外的疫苗與1劑補強針，總共接種4劑疫苗。然而，原本的希望如今又再度碎裂，因為林德體內並沒有產生抗體。

「我完完全全沒有抗體」，林德直言，擺在眼前的事實讓他感到震驚、害怕，同時也很生氣，因為現在一樣覺得不安全，甚至比起疫情流行初期更加不安全，因為可能在後疫情時期被感染。

▲林德發現自己體內無抗體，害怕自己會染疫。（圖／路透）

美國疾病管制與預防中心（CDC）估計，約900萬名美國人，也就是美國總人口的3%，存在中度至重度免疫缺陷，包括正在接受治療的癌症患者、器官移植患者、骨髓移植患者、愛滋病或愛滋病毒(HIV)帶原者，以及服用高劑量皮質類固醇或其他可以抑制免疫系統藥物的患者。

依據美國CDC上周發表的一項新研究，免疫功能不足者可能需要接種3劑新冠疫苗及1劑補強針，才能與免疫功能正常的完整接種者有同樣多的保護效果。

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