準備選總統？　菲總統杜特蒂長女「突退出市長選舉」

▲菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte）宣布，將退出納卯市長選舉，放棄挑戰連任。（圖／翻攝自Facebook／Mayor Inday Sara Duterte）

記者張寧倢／編譯

菲律賓總統杜特蒂的長女薩拉（Sara Duterte-Carpio）於9日宣布，不再競選連任納卯（Davao）市長。儘管到上月總統候選人登記截止前，薩拉都沒有登記參選，但到本月15日前，她仍有機會替補成為明年菲國總統大選的候選人。

根據路透社報導，菲律賓將於2022年5月舉行國家總統、地方首長與官員的合併大選，而距離11月15日更換候選人的最後期限只剩下5天，現任總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）的43歲長女薩拉雖然未登記參選總統，但民調卻仍持續領先其他候選人，如今，薩拉更拋出震撼彈，表明將退出納卯市長選舉，不再競選連任。

薩拉9日在臉書上聲明，將由胞弟、現任納卯副市長塞巴斯蒂安（Sebastian Duterte）接替她參選，「今日下午，我將退出納卯市市長的競選。」納卯市是總統杜特蒂的故鄉，也是家族勢力的根據地。

▲薩拉深受選民歡迎，競選總統的呼聲一直很高。（圖／路透）

報導指出，雖然薩拉多次表示對競選總統不感興趣，但民調多次占有領先優勢的她，最近鬆口願意與另一位參選人小馬可仕（Bongbong Marcos）結成聯盟，而幾十年來馬可仕家族一直是菲律賓最有權勢的政治家族之一，小馬可仕的支持者也樂見於薩拉與其結盟參選。

根據菲律賓憲法，現任76歲總統杜特蒂已經不能尋求連任，並計畫退休，不僅長女薩拉菲常受到選民歡迎，杜特蒂家族在南部也有相當大的政治影響力，已經管理了納卯市長達30多年。分析人士Edmund Tayao說，目前尚不清楚薩拉退選市長的目的為何，但她不太可能正面挑戰小馬可仕，要麼成為小馬可仕的副總統，要麼兩人角色交換，薩拉競選總統，而小馬可仕擔任副手。

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