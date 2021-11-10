88%成人打完疫苗！丹麥解封2個月爆「第3波疫情」　重推防疫限制

▲ 圖為丹麥逐步解封之際，街頭湧現人潮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

丹麥政府2個月前宣布，新冠肺炎不再是「一種對社會構成嚴重威脅的疾病」，並取消國內所有防疫限制，成為歐盟首個完全回歸日常生活的國家，如今卻面臨第三波疫情，日增確診數突破2000例，使得政府不得不考慮重新祭出防疫限制。

CNN報導，隨著疫苗推廣成功，丹麥人基本上已經恢復疫情前的生活，不須出示疫苗接種證明即可進出酒吧與餐廳，不須戴口罩即可乘坐大眾交通工具，集會活動人數也不受限制。但9月中旬以來的樂觀情勢似乎是短暫的，因為丹麥正如其他許多歐洲國家，正考慮是否恢復防疫措施。

歐洲大陸面臨病例激增，即將重回疫情熱點。部分國家放寬防疫且疫苗推廣面臨瓶頸之際，多數地區正極力對抗Delta變異株擴散。世界衛生組織（WHO）警告，今冬恐怕將有50萬歐洲人死於新冠肺炎。

歐洲疫情在短短幾個月內劇烈起伏，許多國家在夏末便取消嚴格限制措施，因為部分國家推動疫苗接種後，確診數大幅下降，尤其是歐盟西部國家。而今隨著世界上其他地區重新開放，歐洲卻有可能迎來難熬的冬季。

▲ 目前丹麥民眾進出公共場合不需出示疫苗接種證明。（圖／達志影像／美聯社）

根據《路透社》，丹麥第三波疫情升溫，9月中最低單日200例確診，近幾天日增高達2300例。總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）8日宣布，將重新推行數位健康通行證，要求民眾進入酒吧及餐廳以前，出示已接種疫苗或病毒檢測呈陰性的證明。

除丹麥以外，奧地利也因確診數激增，本周起禁止未接種疫苗者進出餐廳及酒吧；冰島也在疫情回升後重新祭出口罩及社交距離限制。

德國確診率不斷刷新紀錄，9日創下疫情爆發以來新高，過去一周每10萬人中就有213.7人染疫，東部部分地區確診率甚至翻倍，每10萬人中就有400例。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）9日也在確診數激增危機下對全國發表談話，這是他7月宣布強制所有衛生工作者接種疫苗以來，首度發表電視談話。

英國7月19日迎來「自由日」，取消所有防疫限制，但確診數至今居高不下。不過英國與其他歐洲鄰國不同，近期並無恢復限制措施的計畫，包括強制戴口罩。

▲ 歐洲多國正極力推動第三劑接種。（圖／路透）

歐盟整體疫苗接種率在世界上一直處於領先地位，多達75%成年人已接種，丹麥則有88.3%成年人已接種，但會員國內部疫苗分配不均問題始終存在，東歐羅馬尼亞及保加利亞就分別僅有40%及27%成人接種。

為避免入冬後病毒擴散，各國逐漸聚焦加強推廣疫苗，也可能在聖誕節期間祭出防疫限制。德國及奧地利將為所有完成第二劑接種滿6個月的民眾施打第三劑，英國首相強生（Boris Johnson）本周也在推特上表示，該國已經施打1000多萬劑加強針。

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