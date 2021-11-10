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BNT「第3劑疫苗」送FDA申請批准　一般成年人補打可達95％效力

▲▼輝瑞疫苗、BNT疫苗。（圖／路透）

▲輝瑞/BNT疫苗「加強劑」已向美國食藥局送交申請，希望能擴大使用對象至所有成年人可補打第3劑。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

美國輝瑞（Pfizer Inc.）藥廠與德國BioNTech生技公司9日向美國食品暨藥物管理局（FDA）申請批准將BNT疫苗的「加強劑」廣泛地使用於一般成年人，其提交的最新數據顯示，加強劑疫苗有助於不同年齡層的族群預防染疫，效力與未接種第3劑者相比可達95.6％。

根據路透社報導，過去數月以來，美國FDA已批准將BNT加強劑疫苗使用於免疫功能低下、65歲以上長者、可能罹患重症的高危險族群，以及經常暴露於新冠病毒環境者。而輝瑞公司此前就曾向FDA要求批准讓16歲以上的美國人都能補打BNT的第3劑疫苗，但未獲批准，部分原因是FDA認為沒有足夠的證據顯示，年輕族群的免疫效力下降或補打加強劑的明確益處。

輝瑞表示，這次再次申請批准將提供一項大型臨床研究數據，據上個月的數據顯示，與未補打第3劑者相比，接種BNT加強劑的受試者中對預防新冠病毒的有效性達95.6％。另外，拜登政府曾宣布要在9月就開放所有美國成年人接種第3劑，但FDA顧問人員則建議有限地開放部分接種對象。

美媒CNBC援引知情人士報導，莫德納也可能向FDA提出申請，擴大其加強劑疫苗使用於所有成年人的緊急使用授權，但申請時間尚未確定。目前，莫德納與嬌生疫苗的加強劑都與BNT疫苗相同，已獲准使用於高染疫風險族群，截止8日，美國約有2500萬人已經施打第3針加強劑新冠疫苗。

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